El pasado viernes el Pleno del Congreso eligió a la legisladora de Acción Popular (AP), Silvia Monteza, como segunda vicepresidenta del Parlamento. La congresista reemplazará en el cargo a la renunciante Digna Calle, de Podemos Perú.

Tras la designación de Monteza, algunos congresistas cuestionaron su vinculación al caso ‘Los niños’, en el que están involucrados sus otros colegas de bancada. El año pasado la Fiscalía de la Nación la incluyó en la investigación que se sigue contra varios legisladores por presuntamente haber beneficiado con sus votos al expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios a allegados suyos en puestos de trabajo en el Estado.

Al respecto, Monteza recalcó que a la fecha no hay ningún solo colaborador eficaz que haya mencionado su nombre.

“No hay un colaborador eficaz que mencione mi nombre. Entonces, ¿qué nos cuestiona la Fiscalía?.Yo ya declaré ante la Fiscalía el 31 de enero y fui la primera en ir para pedir que se esclarezca los hechos. No hay ni siquiera un solo colaborador eficaz que diga que he ido con mi CV para decir ‘pongan esta persona’ (en el Estado)”, dijo a Canal N.

La legisladora cuestionó que la Fiscalía la haya incluido en la pesquisa, junto a otros grupo de congresistas, por el solo hecho de haber ido a dialogar a Palacio con Castillo, pese a que otras bancadas, como APP y Perú Libre, también acudieron a la cita y no están siendo investigadas.

“Que se investiguen todos los hechos y se esclarezca lo más antes posible. Qué esos colaboradores eficaces tengan las pruebas contundentes y digan si es verdad o no. No pueden tampoco decir que esa persona es culpable si no hay pruebas contundentes (...) por ejemplo, no te puedo acusar de violación mientras no te prueben lo contrario, porque estamos en una investigación. Prácticamente, yo estoy gratis en ese proceso judicial”, cuestionó.

Monteza enfatizó que nunca acudió a la casa del pasaje Sarratea (Breña), así como recalcó que recién conoció a Castillo cuando ya ejerció como presidente, pese a que ambos son oriundos de la misma región (Cajamarca).

Adelanto de elecciones

Respecto al entrampamiento del debate del adelanto de elecciones, la segunda vicepresidenta del Parlamento reconoció que no se ha llegado a ningún consenso, pese a que ya han transcurrido cerca de 15 días desde que empezó a discutirse la norma.

“Algunos se han mostrado en contra del adelanto de elecciones porque hay que entender que nosotros hemos jurado por una Constitución, y esta dice cinco años (de mandato de congresista). Es decir, hasta el el 2026. Entonces, no hay un consenso dentro del Congreso y se tiene que defender la institucionalidad de Parlamento”, anotó.

A su juicio, “mientras no se cambie la Constitución, no podemos hablar de un adelanto de elecciones”.

No obstante, recalcó que su bancada (Acción Popular) aún no toma una posición. Según dijo, en los próximos días se reunirán para dar una respuesta.

“El problema es que no hay consenso (...) queremos seguir conversando con ellos (bancadas de izquierda) para ver hasta donde podemos llegar”, acotó.