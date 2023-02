Mientras un grupo plantea que los comicios se celebren este año, otros insisten en que el proceso se realice el 2024, pero con reformas políticas. En tanto, la izquierda sigue condicionando su voto a la inclusión de un referéndum para consultar la instalación de una Asamblea Constituyente.

En caso las bancadas lleguen a un consenso y aprueben la propuesta en el Pleno, los principales perjudicados serían la presidenta Dina Boluarte y los actuales legisladores, quienes terminarían sus mandatos antes del 2026; no obstante, no serían los únicos perjudicados con este medida.

LEA TAMBIÉN: Pleno del JNE trabaja en propuestas de reforma electoral

Los partidos y el financiamiento

Actualmente 10 partidos políticos, que tienen representación en el Congreso, reciben dinero del Estado por concepto de financiamiento público directo.

La Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 29, estipula que el monto que recibirán estas agrupaciones asciende a la multiplicación del número total de votos emitidos para elegir congresistas por el 0.1 % de la UIT del año 2021. Es decir, a más votos que recibió cada partido en la contienda, más dinero le corresponde.

“La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de un quinto por año, distribuyéndose un 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de representantes al Congreso”, se lee en la norma.

En total, los 10 partidos con bancadas parlamentarias se repartirán S/77′980,016.40 a lo largo de seis años (2021-2026).

Perú Libre, al haber obtenido más escaños en el 2021, es la agrupación que recibirá un mayor monto de dinero (S/ 10′756,396.12), seguido por Fuerza Popular (S/ 9′575,305.88), Renovación Popular (S/ 8′432,687.22), Acción Popular (S/ 8′255, 716.13) y Alianza para el Progreso (S/ 7′414,142.33)

En la lista también figura Avanza País (S/7′411,307.67), Juntos por el Perú (S/6′873,214.75), Somos Perú (S/6′611,531.75), Podemos Perú (S/ 6′442,116.79) y el Partido Morado (S/6′207,597.76).

En diciembre pasado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la transferencia del financiamiento público directo, de enero a junio del año 2023, a estas 10 agrupaciones por un total de S/ 7′798,001.64.

LEA TAMBIÉN: Los diez partidos políticos que recibirán financiamiento directo e indirecto del Estado el 2022

¿Cuánto dinero recibieron y cuánto dejarán de percibir?

En caso se apruebe el adelanto de elecciones, ¿qué pasará con el dinero que entrega el Estado a estos 10 partidos por concepto de financiamiento público directo? El experto en temas electorales, José Villalobos, indicó a Gestión que ese escenario no está contemplado en la norma; sin embargo, señaló que lo más probable es que se haga un corte de la entrega de este estipendio hasta la fecha del mandato recortado.

Es decir, si se adelanta las elecciones a octubre de este año, solo se entregaría este beneficio hasta diciembre. Lo mismo ocurre si los comicios se realizan en abril del 2024, el financiamiento sería entregado solo hasta julio de ese año.

“Si se adelantan las elecciones, el financiamiento público directo se va a seguir dando a estos partidos hasta el mandato recortado. Luego de ello, se hará una nueva distribución del dinero con las nuevas agrupaciones que entren al Congreso (…) si partidos como Perú Libre logran tener nuevamente una bancada, recibirán ese dinero conforme a la proporción de su nuevo grupo parlamentario. Si no tienen nueva bancada, perderán ese dinero”, remarcó.

Ante esta situación, la pregunta salta a la vista, ¿cuánto dinero dejarán de percibir estos 10 partidos en caso se apruebe un adelanto de elecciones este año?

Hasta ahora, el partido que lidera Vladimir Cerrón ha recibido S/4′153,164.6 del Estado. En caso se apruebe el adelanto de los comicios, dejará de percibir un promedio de S/6′603,232.04. En tanto, Fuerza Popular, que hasta ahora ha recibido S/3′697,131.99, podría perder alrededor de S/5′878,173.98.

Renovación Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso dejarían de percibir un promedio de S/5′176,732.98; S/ 5′068,092.41 y S/4′551,459.6, respectivamente.

Avanza País podría perder S/4′549,719.44, mientras que Juntos por el Perú y Somos Perú dejarían de recibir S/ 4′219,390.15 y S/ 4′058,745.84, respectivamente.

Finalmente, Podemos Perú perdería aproximadamente S/3′954,743.93 y el Partido Morado dejaría de percibir un promedio de S/3′810,755.29.

En resumen, alrededor de S/47′871,065.6 no serían distribuidos entre estas 10 agrupaciones en caso este año se celebren los comicios.

Afectará a los partidos

Para Villalobos, un adelanto de elecciones afectaría estos partidos debido a que no tendrían una entrada de dinero fija para desarrollar sus actividades, de cara al próximo proceso electoral.

“Los partidos en sí no tienen dinero. Se autofinancian con la cuota de sus aportantes, por eso la vida política de estas agrupaciones es precaria, ya que no tenían financiamiento para hacer sus actividades. Entonces, con esa inyección de dinero del Estado al partido le permite, por un lado, cubrir la parte administrativa, como el mantenimiento de los locales, y por el otro le permite hacer actividades de investigación y capacitar a sus cuadros políticos a nivel nacional. Con la pérdida de ese dinero, los partidos prácticamente se vuelven inexistentes, porque no tendrán dinero para subsistir, salvo que tengan algunos mecenas que las financien”, apuntó.

Precisamente, el experto recordó que la finalidad de la entrega del financiamiento público directo es cortar la dependencia que tienen los partidos con sus financistas.

Respecto a la forma en que los partidos están utilizando este dinero, Villalobos dijo que hay algunos grupos que sí lo están aprovechando, mientras que en otros no hay claridad sobre sus gastos.

Por ejemplo, citó el caso del Frepap. El partido que fundó Ezequiel Ataucusi regresó al Congreso en el año 2020 y recibió financiamiento del Estado. Pese a que solo estuvieron hasta el año 2021, dicha agrupación pudo comprar su propio local partidario con ese estipendio, lo que le servirá de cara a los comicios venideros.

Sin embargo, cuestionó los casos de otros partidos, como Perú Libre y el Partido Morado, que con el dinero que les entrega el Estado le pagan el sueldo a su presidente y personeros. Precisamente, la ONPE anunció que viene investigando estos hechos.

“La ley del financiamiento pública es muy abierta. Solo estipula que el dinero se debe usar en gastos ordinarios y de funcionamiento. Entonces, podría interpretarse que, para el funcionamiento del partido, se requiere tener a una dirigencia pagada para que esté dedicada al 100% a la agrupación, ese podría ser el pretexto (…) debería ponerse algunos parámetros para decir qué es gasto ordinario y qué no. Se debería prohibir que se paguen sueldos a dirigentes”, anotó.

La ONPE supervisa y fiscaliza el buen uso del financiamiento público directo. (Foto: Difusión)

Otro de los cambios que plantea Villalobos es que cada año se calcule el monto de la entrega del financiamiento a los partidos. Esto, al recordar el caso de Perú Libre, que hasta ahora recibe un monto superior a los demás partidos, pese a que su bancada congresal se ha reducido significativamente.

“Lo que pasa es que el dinero se calcula con votos, no por escaños (…) creo que se debe tener un cálculo mixto: por votos y por escaños. Esto permitirá que la pérdida de escaños signifique también la pérdida de un porcentaje del financiamiento”, aseveró.