La situación del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del año pasado luego que el Poder Judicial lo sentenciara a 3 años y 6 meses de prisión por el caso ‘Aeródromo Wanka’, ha ocasionado un conflicto verbal entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.

El titular del Interior, Juan José Santiváñez, prácticamente responsabilizó al Poder Judicial por la demora en la captura del también exgobernador regional de Junín. Según dijo, dicho poder del Estado demoró en emitir una orden de allanamiento a una vivienda donde habría estado Cerrón, lo que evitó su captura.

“Lo que sostengo y lo que he referido es que la Policía estuvo en el tiempo oportuno y estuvo en el momento ideal. Lo que no tuvo en esa oportunidad fue la una decisión judicial dentro del tiempo que esperábamos, demoró horas y lamentablemente esas horas en tipo operaciones como esta son absolutamente vitales para lograr una captura”, cuestionó.

La respuesta desde el Poder Judicial no se hizo esperar. El titular de dicho poder del Estado, Javier Arévalo Vela, aclaró a Santiváñez que su institución “no captura personas”, por lo que consideró que no se les puede atribuir “la incompetencia de otro sector”.

“Solo digo una cosa. No puede la incompetencia de otro sector atribuírsela a nosotros. Nosotros no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, indicó desde Chiclayo.

En ese sentido, remarcó que el Poder Judicial no puede verse como un obstáculo para la aprehensión de cualquier prófugo de la justicia, tal como sostiene el ministro.

“No lo he escuchado al señor ministro (del Interior). No creo que esa sea una apreciación exacta. El Poder Judicial trabaja y, en todo caso, quien se encarga de las capturas es la Policía, corresponde al sector Interior, pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de cualquier persona que esté requisitoriada”, apuntó.

“Habría que ver pues, si me dice que una persona estaba en un lugar y no lo pudieron capturar, solo digo eso”, respondió al ser consultado por una presunta incapacidad del Mininter en la captura de Cerrón.

Demanda más presupuesto al Gobierno

En otro momento, denunció que el Ejecutivo no brinda el necesario apoyo presupuestal para luchar con eficacia contra la criminalidad que golpea al país, así como para atender los reclamos de los servidores judiciales que menos ganan.

“Hemos tenido trabas del Ejecutivo que me preocupan mucho. No podemos aceptar que en una época de lucha contra el crimen y queremos una mejora de la administración de justicia, se nos esté poniendo cortapisas. Espero que el tema presupuestal vaya por buen camino, pero hasta el momento me siento bastante decepcionado de cómo se nos está atendiendo”, dijo Arévalo.

“Si no se dan los recursos, se está frenando la lucha contra la criminalidad, no veo mucho compromiso”, advirtió.

En ese sentido, exhortó a la presidenta Dina Boluarte que en el mensaje a la Nación que ofrecerá por Fiestas Patrias se atienda lo planteado por su institución.

“Espero que se dé un anuncio de un mayor apoyo económico del Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad y que cambie su posición sobre el recorte que nos ha estorbado la posibilidad de atender los reclamos de los trabajadores”, acotó.

