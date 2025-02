El abogado Carlos Alvizuri Marín defendió la aprobación por parte del Ministerio del Interior, para que lleve la defensa legal de Jorge Luis Ortiz Marreros, exjefe de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter y actualmente investigado por ser presunto integrante de la organización criminal ‘Waykis en la sombra’.

En entrevista con Cuentas Claras, de Canal N, Alvizuru aclaró que es el defendido quien inicia las evaluaciones y propone a su abogado defensor y que no interviene el ministro Juan José Santiváñez.

“El defendido es el que evalúa, genera y empieza el proceso para su defensa legal, y dentro de las unidades de cada institución puede ser el Mininter, el MTC, etc, son las áreas correspondientes las que evalúan y designan el monto, la forma de trabajo y pago. El investigado decide, y el Mininter lo aprueba en base a requisitos”, manifestó.

“El tema puntual es que el ministro (Juan José Santiváñez) no gestiona la defensa legal, lo gestiona el investigado” , enfatizó.

“NO ME BAJARON LA VALLA”

En cuanto a su aprobación como abogado defensor de Ortiz Marreros, el abogado señaló que cumplió con los requisitos mínimos que se exigían al proveedor, tales como: tener colegiatura y habilitación vigente, contar con RUC y Registro Nacional de Proveedores vigente, y contar con un mínimo de tres años de experiencia profesional.

“¿El Mininter cambió los requisitos? Hasta donde tengo entendido no, me pidieron la documentación y yo la entregué, que son requisitos básicos, los 3 años de experiencia que me pidieron y documentación que dejé consignado dentro del expediente. Normalmente siempre piden esos requisitos, (no bajaron la valla para que ingrese) en lo absoluto”, sostuvo.

Contexto

El exfuncionario del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, habría estado involucrado en la designación de prefectos y subprefectos en varias regiones. Además, se menciona que habría mantenido comunicaciones con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte y supuesto líder de la organización criminal ‘Waykis en la sombra’. Con él, habría realizado coordinaciones dentro del esquema para la recolección de firmas con el fin de inscribir el partido Ciudadanos Por el Perú ante el JNE.

De acuerdo con un testigo protegido de la Fiscalía de la Nación TP11-2024, Santiváñez habría sido el encargado de gestionar la defensa legal de Nicanor Boluarte y de Jorge Ortiz Marreros. El testigo señala que el ministro asumió el compromiso de brindar asistencia legal a Ortiz Marreros, pero con la condición de que no incriminara a Nicanor Boluarte. Para llevar a cabo esta tarea, recurrió a su sobrino, el abogado Carlos Alvizuri Marín, a quien solicitó asesorar legalmente a Ortiz Marreros y evitar que este se convirtiera en un colaborador eficaz.