Pese a que siempre negó cualquier vinculación con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, una reciente imagen pondría en evidencia la amistad entre dicho efectivo policial y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien viene siendo investigado en la Fiscalía.

Según Cuarto Poder, el titular del Interior habría enviado una selfie a Izquierdo el día de su juramentación en el cargo, lo que podría ser una prueba contundente de la relación amical entre ambas personas.

Al respecto, Santiváñez confirmó la veracidad del selfie enviado a ‘Culebra’ y recalcó que jamás negó la reunión sostenida con esta persona ; sin embargo, pidió diferenciar la foto de otras informaciones que se le pretenden atribuir, como chats y supuestos audios.

“La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar una cosa, hay que diferenciar el selfie, la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme”, indicó la noche del último domingo a Canal N.

“Nosotros jamás hemos dicho que no hemos tenido una comunicación con el capitán Izquierdo o que haya ido al chifa, eso jamás se ha negado, siempre he reconocido que son cuestiones que se han dado”, añadió.

No obstante, el ministro volvió a rechazar la veracidad de los audios filtrados que se le atribuyen y que fueron grabadas por Izquierdo. A su juicio, las grabaciones en mención habrían sido “manipuladas”.

“Lo que nosotros no reconocemos, y siempre he dicho que son audios manipulados e información, son justamente aquellas conversaciones, aquellos chats que no forman parte de este selfie”, aseveró.

“Ustedes mismos al momento que han transmitido, pueden ver que las conversaciones que siguen de esa foto no tienen ningún contexto legal más que amical. No están ni siquiera los supuestos chats que yo cuestiono formando parte”, insistió.

Le parece interesante que haya subido cinco puntos en aceptación

En otro momento, se refirió a la reciente encuesta de Datum sobre su gestión en el Mininter. De acuerdo con este sondeo, un 87 % de peruanos considera que debería renunciar o ser separado del cargo, mientras que solo un 6 % está a favor de que se mantenga en esa cartera.

Santiváñez reiteró que no trabaja en base a las encuestas; sin embargo, dijo que al ver este última encuesta le pareció interesante haber “subido cinco puntos en aceptación” de diciembre a hoy.

“Me parece sumamente interesante que, de diciembre a hoy, hemos subido cinco puntos en aceptación. Y, de diciembre a hoy, la gestión tiene una aprobación de 5 puntos más; o sea, lógicamente todo depende de cómo mires el espejo”, afirmó.

“Si tú lo miras diciendo es un 87 %, espera un momento, hay un 76 %, que son 5 puntos menos de desaprobación a diciembre, y en diciembre este ministro tenía 6 % de aprobación y ahora tiene 11″, sostuvo el ministro.

