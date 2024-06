La Primera Sala Constitucional de Lima dejó al voto la acción de amparo presentada por Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes solicitaron anular la decisión del Congreso que los inhabilitó para continuar como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al respecto, Vásquez dijo esperar que en los próximos días el Poder Judicial resuelva la medida de amparo que presentaron. En diálogo con RPP, reiteró sus críticas a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dejar en suspenso la reposición de ambos funcionarios a la JNJ.

Respecto a la audiencia, lamentó que el canal Justicia TV, que administra dicho poder del Estado, no transmitiera la audiencia en la que expuso sus argumentos, junto a Tello.

“Hay una demanda competencial que termina afectando a la JNJ, a la ONPE y la RENIEC, cuyos titulares no han podido pasar por una renovación regular de sus cargos. Habría sido muy importante que la audiencia se pudiese ver. Yo francamente no lo comprendo porque no creo realmente que esa mañana haya habido una materia de tanto interés público como esa y no por la situación personal de dos miembros sino por la afectación a varias instituciones del estado”, cuestionó.

Vásquez advirtió que actualmente la JNJ “está prácticamente paralizada y no puede actuar” por la falta de quórum ante la ausencia de dos miembros titulares.

“En algunos casos se pudo actuar porque son remanentes. Son informes instructores que ya habían presentado la doctora (Inés) Tello o quién habla. Entonces, esos son los únicos casos que se pueden resolver”, apuntó.

Cuestiona proyecto que busca reorganizar la JNJ y Fiscalía

En la víspera, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley que plantea una reforma constitucional a fin de declarar en reorganización en la JNJ y el Ministerio Público, abriendo la posibilidad de una reestructuración profunda de estos órganos del sistema justicia del país.

Al ser consultado por esta propuesta, Vásquez la calificó de “golpista” y señaló que desde el Congreso buscan reorganizar la institución porque “no les gusta que haya una JNJ independiente”.

“Es una postura golpista; es decir, el desaparecer vía una ley a un órgano constitucional autónomo y sustituirlo con personas designadas a dedo. Eso es propio de golpes de Estado. Y es la que se manifiesta en un proyecto de ley que ha sido anunciado ayer (...) pretenden declarar en reorganización la JNJ porque no le gusta al poder político. No por ninguna falta, no les gusta que haya una JNJ independiente”, aseveró.

A su juicio, hay una campaña sistemática desde el Parlamento y de operadores políticos contra el sistema de administración de justicia.

“Lo que hay es una campaña sistemática desde el Congreso fundamentalmente y alentada por una serie de abogados, algunos disconformes con decisiones adoptadas por la JNJ”, remarcó el exmiembro de la JNJ.

