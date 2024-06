La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde el lunes 3 de junio del 2024 se podrán solicitar los documentos y formatos necesarios (kits electorales) con miras a las Consulta Popular de Revocatoria 2025, correspondiente al periodo de gobierno regional y municipal 2023-2026.

La fecha de inicio para la entrega de estos documentos y formatos fue establecida mediante Resolución 0120-2024-JNE, en la que se precisa que la fecha límite para la adquisición de los referidos kits electorales será hasta el 26 de setiembre del presente año.

El kit electoral es el conjunto de documentos y formatos que la ciudadanía puede solicitar en la ONPE para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley 26300, informó la Agencia Andina.

La revocatoria de autoridades es un proceso de control ciudadano mediante el cual se puede separar de sus cargos a las autoridades regionales, municipales provinciales o distritales. Es un derecho político reconocido a los ciudadanos en el artículo 31 de la Constitución, así como en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos y su correspondiente modificatoria Ley 30315.

La solicitud para adquirir un kit de revocatoria se presenta ante la sede central de la ONPE, jirón Washington 1894, Cercado de Lima; en las 20 oficinas regionales de coordinación (ORC) o a través de la mesa de partes virtual de la institución electoral.

¿Cuáles son los requisitos?

Se requiere: Formulario P5-B, correctamente llenado y firmado, en el cual se fundamenta el pedido de revocatoria.

Comprobante de pago. El precio actual del Kit es de 85.70 soles. Se puede pagar de forma presencial en la sede de la ONPE o virtual por Págalo.pe (código 03830). Carta poder simple. Solo en caso de que se nombre a un/a representante.

Hay que tener presente que la solicitud de revocatoria debe estar fundamentada y no requiere ser probada. De lo que se trata es de explicar los motivos por los cuales se solicita la revocatoria. En este sentido, las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los pedidos de revocatoria.

Procedimiento

La solicitud puede ser presentada por cualquier ciudadano, siempre y cuando su Documento Nacional de Identidad (DNI) consigne como domicilio la circunscripción en la cual se pretenda revocar a una autoridad.

En un plazo máximo de nueve días hábiles, el organismo electoral dará respuesta a la solicitud. Si existe alguna observación, se brindarán dos días hábiles para subsanarla. Se debe solicitar un kit electoral por cada circunscripción de las autoridades que se solicite revocar: una para distrital, una para provincial y una para regional, de ser el caso. No pueden ir juntas en una sola solicitud. De cumplir con todos los requisitos, la ONPE entregará el kit electoral para continuar con el proceso.

LEA TAMBIÉN: Partido Popular Cristiano logró su reinscripción como partido político

Contenido

El kit electoral contiene la lista de adherentes para la recolección de firmas correspondientes, formatos para la certificación de presentación de listas de adherentes y para la certificación de digitación de lista, declaración jurada para la corrección de enmendaduras, software para la digitación de adherentes, la normativa vigente y un manual de instrucción del software de la lista de adherentes.

Luego de la entrega del kit y la recolección de firmas de adherentes (25 % del padrón electoral de la circunscripción), se deberá solicitar a la Subgerencia de Verificación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la verificación de las firmas recolectadas.

Culminado el trámite en el Reniec, corresponde al promotor presentar la solicitud de revocatoria, ya sea en la mesa de partes de la ONPE (presencial o virtual) o en las ORC. El promotor deberá anexar copias de la “Constancia del proceso de verificación de firmas de adherentes” y del “Acta de etapa de verificación automática y semiautomática”, ambas expedidas por el Reniec.

Resolución

La ONPE resolverá las solicitudes de revocatoria presentadas en un plazo no mayor de 30 días calendario. En caso de ser denegada procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de 15 días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución. El JNE convoca a consulta popular para las solicitudes que han sido admitidas.

Según el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la consulta popular de revocatoria se realizará el 8 de junio del 2025.