En medio de los cuestionamientos y el inicio de la investigación preliminar en su contra, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, aseguró que el responsable político de las muertes y desmanes por las protestas, es el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo.

“Es una investigación reservada, poco puedo decir, pero sí quería mencionar que el responsable político de toda esta asonada, incluidas los fallecidos, creo yo, está en (el penal de) Barbadillo en este momento. Hay que tratar de identificar bien el contexto, los actores y los hechos”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, aseguró que colaborará en la investigación que se le sigue por el presunto delito de genocidio, recordando que será una investigación larga pero necesaria para esclarecer hechos.

A ello, se agregó el pedido del Premier para que se terminen con la diligencias por la investigación en su contra y anteriores ministros de Defensa e Interior, debido a que no tuvieron el mando sobre los operativos militares y policiales en los últimos dos meses que incluye la evaluación preliminar.

Contratación de su excuñada

Otárola también se refirió sobre la investigación preliminar que el Ministerio Público abrió en su contra, y el ministro de Trabajo, Alfonso Andrianzén, por la contratación de su ex cuñada, Carola Gisella Rodríguez Bringas, como asesora del Ministerio de Trabajo.

“Desde el punto de vista legal no es cuñada ni excuñada porque no estuve casado con su hermana y a la señora no la veo hace años. Lo que sucede es que ella ha formado parte del equipo del ministro de Trabajo en todas las instituciones en las que ha trabajado, yo no tenía la menor idea de que la había contratado”, señaló.

En tanto, dijo que parece que hay un “pulso un poco rápido” por parte del Ministerio Público para ciertos temas, pero que enfrentará los hechos.

“Ayer mismo me he apersonado a este proceso, yo he pedido que se me cite. Esto se tiene que aclarar y el tema central es que yo no he participado en la contratación de la señora, de ninguna manera”, mencionó.

Por último, el presidente de la PCM destacó las reuniones de diálogo de la presidenta Dina Boluarte y representantes de los partidos políticos que tienen inscripción, algunos temas abordados fueron la arbitraria narrativa sobre el Perú que se ha generado en países extranjeros, y el adelanto de elecciones.

“Acá lo importante es informar permanentemente a los partidos, pero también vamos a convocar a los partidos que están en vías de inscripción (…) No va a parar el diálogo permanente que tenemos con las autoridades locales, los sindicatos y los alcaldes provinciales y distritales para tratar de ayudar en sus proyectos de inversión y ayudarlos”, concluyó.