Para este viernes Andrés Ramos Salas –designado por el ministro Óscar Becerra como representante del Minedu ante la Sunedu– convocó a la primera sesión de instalación del consejo directivo y de elección del nuevo superintendente; esto en cumplimiento de la Ley conocida como la contrarreforma universitaria.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, señaló esta mañana que hoy se reunirá con el ministro de Educación para saber cómo manejar esta situación, y que todo responda dentro del largo de la ley.

“No habrá contrarreforma alguna que afecte las facultades de la Sunedu”, afirmó el premier en RPP.

Asimismo, detalló que la sentencia del Tribunal Constitucional que se activó en los primeros días que asumieron el gobierno, la cual imponía una serie de modificaciones al régimen actual.

“El gobierno no puede no aplicar una sentencia del TC, lo que nosotros decimos, en reunión con todos los sectores, es que sobre la base de este hecho íbamos a tomar las medidas legales correspondientes para no perjudicar los avances que ya se habían dado”, señaló.

“Hemos activado un equipo legal que está trabajando con el Ministerio de Educación para revisar todo este proceso. Hay un debate sobre si la norma de esta ley es autoaplicativa. Desde mi punto de vista, como especialista en derecho constitucional, algunos aspectos de esta norma requieren reglamentación, sobre todo las decisiones que el TC ha decidido. Pero, no se van a tomar decisiones que afecten o perturben esta congruencia que se ha anunciado desde el gobierno para hacer las cosas bien”, sentenció.

