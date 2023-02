El presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), Américo Guevara Pérez, se mostró en contra de elegir a un nuevo superintendente de la Sunedu, que reemplace a Oswaldo Zegarra, quien ocupa este cargo desde el 20 de enero de 2020 y cuya gestión termina en agosto.

En diálogo con RPP, el también rector de la Universidad Agraria La Molina, calificó de ilegal el proceso de selección del nuevo titular de la Sunedu al sostener que, la convocatoria se realizó durante el período en que la ley había sido suspendida por el Poder Judicial. Ello, debido a una acción de amparo presentada por la propia Sunedu.

“Nosotros conocemos la ley 31520 que fue expedida por el Congreso. Luego se introduce una acción de amparo y el Poder Judicial lo deja en stand by esta ley. Están bajo estas condiciones, la rectora de la universidad más antigua convocó a una reunión a rectores, el 19 de agosto de 2022, estando suspendida esta ley y eligen a dos representantes. Para nosotros, la Aunap son ilegítimos por un lado debió llevarse la elección mientras no exista una reglamentación. Además, la universidad antigua solo convoca, no elige”, indicó.

En esa línea Guevara Pérez explicó que se han mostrado sorprendidos luego que Andrés Ramos, nuevo representante del Minedu ante la Sunedu, los haya convocado para este viernes 17 de febrero a una sesión extraordinaria para elegir a un nuevo superintendente e integrantes del Consejo directivo. “Hacemos un llamado a la presidenta y al premier para que den una directiva y procedan a la reglamentación de la ley 31520 y que hagan un proceso a este señor bajo qué condiciones se atreve a hacer una reunión tan importante para decidir el futuro de la Sunedu y del sistema universitario [...] Esa acción el ilegal”.

Guevara Pérez sostuvo que la Aunap representa a la mayoría de universidades públicas. “Nosotros siempre hemos apostado por la calidad universitaria y hemos apostado por no regresar a la Asamblea Nacional de Rectores”, dijo.

“Hemos apostado para que los pocos recursos que se invierten en educación sean muy bien direccionados y que formemos profesionales de bien y profesionales que salgan a servir al país, que se integren a la comunidad en general con los valores respectivos y eso es lo que hemos pregonado y lo seguimos haciendo con la Aunap”, finalizó.