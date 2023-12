El pasado 6 de diciembre Alberto Fujimori abandonó su celda en el penal Barbadillo y salió en libertad tras la orden del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta excarcelación se da tras no aceptar la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ante esto ¿cuáles podrían ser los posibles escenarios que enfrentaría el Estado peruano?

Gestión conversó con los abogados Richard Allemant y Humberto Abanto para conocer cómo es que podría actuar la Corte IDH luego que el Tribunal Constitucional no obedezca a la última resolución del 5 de diciembre; en donde no se le otorga la liberación al exmandatario por no cumplir con los requisitos para un indulto.

Sanciones que la Corte IDH podría ejercer contra Perú

Para Allemant, la decisión que tomó el Tribunal Constitucional sí es sinónimo de una sanción, teniendo en cuenta que Perú forma parte del Sistema Interamericano de Justicia y que en principio está sometido a las decisiones jurisdiccionales que emite esta corte.

“Los Estados están en la obligación de cumplir con las resoluciones que emite la corte. Hay casos en que hay requerimientos expresos y los Estados tienen la obligación de cumplirlos. El incumplimiento puede generar algunas sanciones de carácter ante la Organización de Estados Americanos (OEA), como perder algunos derechos en los procesos en los cuales el Estado es parte”, expresó.

Añadió que el Estado peruano podría estar expuesto a alguna suspensión ante las comisiones de la OEA, quiere decir, que no participaría en algunas de estas actividades como parte de la sanción.

¿Perú podría ser expulsado de la Corte IDH?

Para el Richard Allemant, el Estado peruano no cumplió con la resolución emitida por la Corte IDH, pero no es un motivo “grave” para que pueda ser expulsado de este organismo.

“No estamos en un caso de tal gravedad o de tal magnitud para ser expulsados. Este es un tema que todavía da para la discusión, para el debate, y para que se adopten algunas medidas tanto de parte de la justicia local como de la justicia supranacional”, manifestó.

Sin embargo, el abogado precisó que Perú como Estado sí podría ser expulsado si demuestra una constante rebeldía en acatar las resoluciones que emita esta corte.

Irnos de la Corte IDH

Allemant sostiene que pertenecer o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es voluntad de cada país. Incluso puedes retirarte y volver a ser parte de ellos.

“Pertenecer al sistema interamericano es voluntad de los Estados. Por los acuerdos que se adoptan dentro de esta corte, el Gobierno peruano podría también tomar la decisión de no ser parte dé. Incluso en el Gobierno de Alberto Fujimori tuvimos una gran discusión sobre si Perú se retiraba o no”, precisó.

“Hay países que sí lo han hecho y que con el tiempo han retornado. Recordemos que este es un sistema voluntario y cada país decide si se queda o se va”, añadió.

Sanciones a los magistrados

Sobre la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Constitucional fueran sancionados tras no acatar la resolución que emitió la Corte IDH, el abogado Humberto Abanto explicó lo siguiente:

“No, porque los integrantes del Tribunal Constitucional desde mi punto de vista se han apegado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió.

“La convención establece en el artículo 65 que lo más que puede hacer la corte ante el incumplimiento de un Estado es informar a la Asamblea General de la OEA y ellos se encargarán de emitir alguna resolución, pero en concreto no se abre ningún proceso sancionador a los integrantes del TC”, acotó.

¿Fujimori podría volver a prisión?

Para Abanto no existe motivo en este caso para que el expresidente Alberto Fujimori regrese a la cárcel y termine de cumplir su condena de 25 años, impuestos por los casos La Cantuta y Barrios Altos. El letrado alegó que por otros motivos podría ejecutarse nuevamente la encarcelación.

“Por alguna decisión vinculada a este tema de ninguna manera. No regresaría a prisión. Podría regresar tal vez por otro proceso, aunque ahora se abrió una nueva discusión porque al revisar el indulto se dice que es para toda las sentencias y procesos vigentes. Aquí se abriría una discusión acerca de si alcanza o no a los procesos en curso”, puntualizó.

