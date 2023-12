El exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, se pronunció al conocer la excarcelación de Alberto Fujimori ante la orden que emitió el Tribunal Constitucional. Como se sabe, el expresidente quedó en libertad y abandonó el penal Barbadillo el último miércoles.

Para Vargas, es importante que el ex jefe de Estado reconozca y pida perdón a las víctimas por el caso de La Cantuta y Barrios Altos, expresando que esta es una medida que le exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El que no mira su historia va a cometer los mismos errores. Yo diría basta, siempre y cuando el expresidente Alberto Fujimori reconociera y pidiera disculpas, pidiera perdón, qué es lo que le pide la Corte Interamericana. Que reconozca y que pida perdón a los familiares de las víctimas”, señaló.

El especialista destacó que se debe tomar en cuenta todo lo que contextualiza una sentencia, no solo la parte resolutiva, sino todo lo que integra el documento y la parte procesal.

“Las opiniones de los jueces son precisamente los fundamentos, por lo que llegan a calificar la conducta como delictiva en el proceso del expresidente. Por ende, tú no puedes interpretar o leer una sentencia solo en la parte resolutiva y lo demás es puro palabreo. No, esto no es así. Ahí claramente se está explicando las pruebas correspondientes por las que Fujimori obtuvo su sentencia”, explicó.

Para Vargas Valdivia era importante reconocer lo especificado por la Corte IDH. Sin embargo, asegura que no es su postura que el exmandatario muera dentro de una prisión.

“La Corte Suprema claramente señala que Fujimori es culpable de los delitos como desaparición forzada, lesiones, secuestro, y que esto en el ordenamiento de orden internacional se enmarcan los delitos de lesa humanidad. Respecto a ello, no existe el indulto”, dijo para Canal N.

“Yo creo que el expresidente Alberto Fujimori podría acceder a un indulto humanitario, siempre y cuando se cumpla con el camino establecido por la Corte Interamericana”, agregó.

