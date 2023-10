La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República inició el debate sobre los proyectos de ley en los que se plantea el retiro del Perú de la Convención de San José. Tres especialistas en Derecho Constitucional coincidieron al señalar que, en los últimos años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra ideologizado.

Comisión de RR. EE cuestiona a la Corte de San José

Esta comisión presidida por el congresista Alejandro Aguinada Recuenco (Fuerza Popular), quien, junto a los demás integrantes, escucharon las opiniones de José Luis Sardón, ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Lucas Ghersi y el profesor universitario Carlos Hakansson Nieto.

Los dos primeros indicaron que el Perú debe retirarse de la Corte de San José y expresaron que esta tiene comportamientos irregulares en los procesos abiertos contra el país y la clara identificación política de izquierda de sus magistrados. Además, señalados que no garantizan la imparcialidad debida, un elemento vital para la administración de justicia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos es cuestionada por especialistas en Derecho Constitucional. Foto: Difusión

Por su parte, el ex magistrado del TC, destacó que este sistema interamericano fue deficiente desde que inició, por lo que Estados Unidos se negó a firmarlo. Asimismo, mencionó que era irregular que los magistrados que no se han suscrito al Pacto de San José presidan la comisión y la Corte Interamericana y que, el 40% de su financiamiento provenga de países europeos, empresas transnacionales y Organismos No Gubernamentales (ONG).

Especialista asegura que el retiro de la Corte debe provenir de la Presidencia

Posteriormente, Gersi, expresó que, en el caso de efectuarse el retiro de la Corte de San José, es deber de la Presidencia de la República hacerlo efectivo, puesto que una ley del Congreso de la República sería declarado inconstitucional.

Finalmente, Hakansson dijo que si bien hay una ideologización en el sistema interamericano de Derechos Humanos, no es conveniente la denuncia de la Convención Americana por cuestión principios.

Según mencionaron en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Perú se suscribió al Pacto de San José por una coyuntura diferente a la de ahora y que, actualmente, las instituciones judiciales del Perú han madurado, por lo que no se requiere que ningún organismo internacional las tutele.