La presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de la República, Rosangella Barbarán, informó que presentará un proyecto de ley para autorizar un retiro extraordinario de los fondos AFP.

“Voy a intentar presentar un texto para ver si las bancadas, de alguna manera, están a favor con ello. Creo que un retiro acotado serviría a nuestro país”, contó a Andina Canal Online.

Asimismo, aclaró que su propuesta no sería para todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones, sino para quienes se han visto afectados por las lluvias registradas en el país durante marzo y abril.

“Existe una población que aún no recupera su trabaja y hoy no tiene un ingreso fijo. Considero que un retiro puede ser lo ideal para estas personas”, añadió.

La propuesta de la congresista busca reemplazar a otras iniciativas legislativas presentadas que permitirían un retiro generalizado de todos los afiliados a las AFP, por hasta 4 UIT (S/ 19,800).

Del mismo modo, la parlamentaria recordó el fallo del Tribunal Constitucional del año pasado con el que se justificó que las autoridades tomen medidas para aliviar la situación económica del país.

“Recordemos que el Tribunal Constitucional habló de situaciones extraordinarias y el ciclón Yaku ha sido un hecho extraordinario que enlutó a algunas familias, y dejó a otras sin trabajo y sin vivienda”, sostuvo.

Sin embargo, Barbarán no brindó la fecha que colocará en debate dicho proyecto, aunque no descartó que se debata en la próxima legislatura, en la siguiente mitad de año. “El retiro total es una medida populista que me parece peligrosa para una economía que está intentando recuperarse”, concluyó.

