Una de las medidas de la iniciativa legislativa es ampliar de 25% a 30% el límite máximo de retiro de fondos de la AFP para la cuota inicial de una primera vivienda o para realizar el prepago de un crédito hipotecario. Al respecto, la congresista precisó que con esta medida, los afiliados que ya antes hicieron el retiro del 25%, ahora podrían aplicar a un nuevo retiro adicional del 30% de sus fondos.

¿Por qué el dictamen de reforma previsional se aprobó sin esperar al informe del grupo de trabajo creado al interior de la Comisión de Economía y que también estaba viendo este tema?

Lo que pasa es que los grupos de trabajo no presentan iniciativas legislativas ni dictámenes, Nosotros como comisión sí hemos recogido los aportes que ha tenido ese grupo. Ellos no habían terminado su informe, pero la información sí la brindaron con anticipación.

¿Y por qué tampoco se esperó a la propuesta del Ejecutivo?

El país no se puede paralizar por una propuesta que deberían haber trabajado desde julio del 2022, cuando el Ejecutivo constituyó la comisión multisectorial, que nunca llegó a implementarse. Sería irresponsable de mi parte esperar a una propuesta. Pero sí he sido cautelosa de reunirme con el ministro y su equipo. Se han recogido algunos de los puntos; en algunos puntos ellos no están muy de acuerdo, pero la idea es llegar a un consenso.

¿En qué puntos del dictamen se mostró preocupado el Ejecutivo?

Básicamente en lo referido a destinar tres puntos del IGV a las pensiones. Asimismo, a pedido del Ejecutivo no consideramos el capital semilla, pues no genera una rentabilidad importante para el aportante.

¿Se ha hecho un estimado de cuánto costaría al fisco implementar la pensión mínima en las AFP y los aportes vía los tres puntos de IGV por el consumo de las personas, tal como lo propone el dictamen?

No sería un costo al fisco, sino un traslado; en lugar de que ingresen esos puntos del IGV al fisco, se está yendo a la pensión del ciudadano; no es un gasto para el Estado. Se busca que vaya a generar un impacto mayor al ampliar la base tributaria, que representará al fisco mayores ingresos. El dictamen señala que la pensión mínima será fijada por el Ejecutivo, con criterios técnicos.

¿El dictamen no elimina ni las AFP ni la ONP?

No, ninguna. Lo que se está eliminando es el sistema de reparto de la ONP, se crearán cuentas individuales; pero la ONP seguirá vigente, se le está dando mayores funciones y capacidad de poder invertir. Y estamos ingresando competencia a las AFP, para que las empresas de operaciones múltiples y aseguradoras participen también y que el aportante tenga mayor diversidad de elección.

También se propone que aporten los trabajadores de las mypes, ¿no hay un riesgo de conflicto social?

Si me preguntas si quiero hacer un aporte de manera obligatoria, seguramente te diría que no, pero es importante que todos los trabajadores puedan tener un nivel de aportes para su jubilación. Y para los trabajadores de las mypes se están generando incentivos, pues el Estado pondrá incentivos a través de copagos.

Sobre posibilidades de retiro de fondos, ¿usar el 30% de la AFP para la compra de una primera vivienda o el prepago de créditos hipotecarios aplicará también para quienes ya hicieron uso del 25% de fondos? ¿o la medida es solo para los que no han hecho ese anterior retiro?

Al ser una norma nueva, la idea es que todos puedan acogerse . Una vivienda es una inversión y me parece genial que los que hayan trabajado suficiente y cuenten con ese dinero, puedan usar ese fondo para su vivienda. No habría problema para las personas que ya se han acogido a este beneficio .

Entonces, ¿se podrían acoger los que ya hicieron un anterior retiro?

Es que n o estamos nosotros poniendo un requisito previo, como el no haber hecho un retiro antes, sino que puede aplicar cualquiera que tenga un monto .

El retiro del 95.5% al momento de la jubilación no se toca en el dictamen, ¿es decir que esta posibilidad se mantendrá tal cual?

Sí, se mantendrá tal cual. Algunas voces han querido eliminar este punto, pero yo soy de la idea que las personas al llegar a edad de jubilación tienen todo el derecho de disfrutar de cada sol por el cual han trabajado. Yo no voy a eliminar eso.

Rosangella Barbarán, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso.

¿El dictamen ya fue enviado al Pleno?

El dictamen ya ha sido presentado, pero estamos a la espera de la exoneración del plazo de publicación para que pueda ingresar a la agenda del Pleno.

¿Va a pedir que se vea en el Pleno en esta legislatura?

Espero que sí. Pero estamos prestos a seguir escuchando opiniones de los diferentes actores. Este es un dictamen tras varios meses de trabajo.

Si no se llega a agendar o votar en el Pleno en esta legislatura, ¿para la siguiente legislatura ese dictamen tendría que volver a votarse en la comisión de Economía?

No. El dictamen se mantendría en el estado en el que se queda, no retorna a la comisión.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.