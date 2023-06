Al respecto, la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Rosangella Barbarán, se mostró contraria a esta medida, por lo que indicó que no la pondrá a votación. Si el proyecto no es aprobado en la Comisión de Economía, no podrá avanzar al Pleno del Congreso .

En lugar de esta propuesta, Barbarán busca un apoyo focalizado a las personas que han perdido el empleo . A continuación, conozca más detalles sobre este tema en la entrevista dada por la congresista a Gestión.

El proyecto de retiro de 4 UIT de las AFP, ¿será debatido en esta o la próxima legislatura del Congreso? ¿o no serán debatidos?

Nosotros iniciamos el debate sobre el retiro de las 4 UIT. Se pidieron opiniones y todas las instituciones nacionales e internacionales emitieron una opinión negativa. Sería irresponsable de mi parte que yo vaya a tomar una posición que quizá suene muy bien, y ayude a un grupo de la población que en este momento está afectada. Entonces, he seguido la recomendación de uno de los especialistas de la OCDE, quien señala que a esta población se le tiene que ayudar con dinero financiado por el Estado.

¿Cómo se haría?

Hemos oficiado al ministro de Economía y él tiene la disposición de querer apoyar. Y va a acercarse a la Comisión de Economía a exponer Con Punche 2, que justamente tiene alguna propuesta para las personas que están siendo afectadas porque no tienen trabajo y por el alza de los precios.

Entonces, ¿ya no se pondrá a votación el proyecto de retiro de las 4 UIT?

Es que para esta legislatura ya no alcanza el tiempo, dado que se ha ampliado solo hasta el 23 de junio. Y solo los proyectos que ingresaron a la agenda hasta el día 15 podrían verse.

¿Se vería el proyecto de ley en la segunda legislatura? ¿o tampoco?

Quien asuma como presidente (de la Comisión de Economía) deberá tomar la decisión. Para mi ha sido bien difícil tratar de ser lo más objetiva en favor de los aportantes. Pues si bien es un dinero que hoy les puede aliviar, en un futuro les va a afectar muchísimo. Y eso es algo que en todo momento he tratado de sopesar. Y lo que yo he considerado necesario es agotar con el Ejecutivo que tome cartas en el asunto, pues ellos tienen el dinero para poder ayudar a quienes no tienen un trabajo y están siendo doblemente afectados por el alza de los precios.

¿Un proyecto de retiro de fondos de las AFP debe pasar necesariamente por la Comisión de Economía o los que lo impulsan podrían buscar aprobarlo en otra comisión del Congreso?

Todo dictamen que ingresa a la Comisión de Economía tiene que verse en esta comisión. Mientras que no se apruebe en la Comisión de Economía, no podría tener alguna otra opción. O también podría exonerarse de pasar por comisiones, pero hubiese sido bastante peligroso que no hubiera un debate.

¿A mitad de año habrá un cambio en la presidencia de la Comisión de Economía?

Sí. A partir de agosto se elegirán a las nuevas mesas de todas las comisiones.

