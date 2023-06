Frente a ello, la consultora Activa Perú realizó a fines de mayo la encuesta Pulso Ciudadano, para conocer el nivel de interés de las personas en retirar estos fondos y el uso que le darían.

Si se aprueba un nuevo retiro de fondos de las AFP, el 59% respondió que sí haría uso de estos recursos. Este nivel de intención es mayor al 41.6% registrado en mayo del 2022, previo al último retiro de fondos.

Al consultar sobre el uso que se le daría a estos fondos, ahora el primer lugar lo ocupa la intención de invertir en un negocio o emprendimiento, con el 42.1% de las preferencias (marcación múltiple), mientras que en segundo lugar se ubica la intención de cubrir los gastos del hogar (40.7%).

Hace un año la expectativa era inversa, pues en la encuesta de mayo del 2022 el uso de los fondos para cubrir gastos del hogar se ubicaba en primer lugar, con el 31.8% de las preferencias, mientras que en segundo lugar figuraba la inversión en un negocio, con un nivel de interés bastante menor, de 14.9%.

Al respecto, Hilario Chong, gerente de la Unidad de Customer Experience de Activa Perú, refirió que también debe tenerse en cuenta que ante otra pregunta de la encuesta, el 47.4% señaló que los ingresos mensuales no alcanzan para todos los gastos del hogar.

“Entonces, tenemos que al hacer retiros de la AFP alrededor de la mitad de las personas lo usará para cubrir los gastos del hogar, pues no le alcanza. Mientras que para la otra mitad estos fondos serían un excedente y por eso lo usarían para invertir en un negocio”, indicó Chong.

LEA TAMBIÉN: Cuatro maneras de aprovechar la baja de la cotización del dólar

El que ahora el mayor uso de los fondos de la AFP sea con fines de inversión y no para necesidades básicas sería una muestra de que estos fondos no se requieren con una urgencia que justifique su retiro y pierdan la finalidad de proporcionar una pensión, indicó por su parte Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE).

“En realidad hay muy poca data para justificar un nuevo retiro de pensiones. Hoy la mayoría de indicadores económicos, como el empleo formal, ya están a niveles similares a lo que se tenía antes de la pandemia”, refirió.

“Es comprensible que en una situación de emergencia se de una medida excepcional como fue el retiro de fondos, pero no debería ser una medida generalizada. Y ahora no hay una situación excepcional, por lo que no amerita la medida. Y si es que tuviera que darse, sería menor el daño si es que es focalizada”, agregó Macera.

Ficha técnica. La encuesta online Pulso Ciudadano de Activa Perú se realizó a nivel nacional a 814 hombres y mujeres mayores de 18 años, entre el 17 al 23 de mayo del 2023. El margen de error de la muestra es de un +/- 3.4%, con un nivel de confianza del 95%. El estudio se realizó cumpliendo la norma ISO 20.252.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí