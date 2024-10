El último domingo se cumplió un año desde que el líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, pasó a la clandestinidad tras ser sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso “Aeródromo Wanka”.

A lo largo de estos 360 días la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó alrededor de 50 operativos a nivel nacional para ubicarlo y capturarlo; sin embargo, ninguno tuvo éxito hasta ahora.

Al respecto, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que el hecho que Cerrón siga en la clandestinidad luego de más de un año le genera un “profundo malestar”.

“Lo de Cerrón a mi me causa un profundo malestar. Estamos redoblando esfuerzos, hay un equipo pequeño dedicado exclusivamente a este tema”, dijo a RPP.

El titular de la PCM aseguró que el grupo policial para ubicar al también exgobernador es “totalmente cerrado” y apartado para que no hable ni informe a nadie sobre lo que están haciendo.

“Solo se les ha pedido resultados”, añadió respecto a las coordinaciones que realiza el Ejecutivo a este grupo policial.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón publica foto desde la clandestinidad

“Quisiera que esto ocurra (captura de Cerrón) a más tardar mañana, pero no puedo asegurarlo. Pero estamos trabajando en ello, pero a mí me causa gran malestar cada día que pasa con este individuo prófugo de la justicia”, insistió.

Defiende promulgación de norma

En otro momento, Adrianzén defendió la promulgación de la ley que otorga facultades a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan investigar algunos delitos sin la presencia de un fiscal, que fue cuestionada por el Ministerio Público.

A juicio del premier, esto no afecta la labor de la Fiscalía al recordar que, desde antes, los policías son los que efectivamente hacen las investigaciones por encargo de los fiscales.

“No veo que haya merma alguna. Cuando se trata de lucha contra el crimen organizado, la criminalidad urbana, etc., creo que todos debemos sumar y quienes realizan las investigaciones son la Policía, solo que la Fiscalía dice ‘hágalo usted’ y cuando termina va donde la Fiscalía, que lleva adelante la audiencia sobre la base de lo investigado por la PNP”, indicó.

El titular de la PCM consideró que el Ministerio Público no tiene capacidad investigadora porque no tienen recursos, tienen poco personal, etc.

“Creo yo que los resultados van a salir al canto. Veremos cuánto más se aceleran los casos de investigación”, dijo tras precisar que cualquier persona que lo considere puede llevar adelante una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

LEA TAMBIÉN: Arriola dice que no puede asegurar que Cerrón estuvo escondido en condominio de Asia

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.