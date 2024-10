El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se desdijo la noche del miercoles sobre sus declaraciones en las que reconoció que la presidenta Dina Boluarte sí estuvo presente en el condominio Mikonos los días en los cuales el vehículo presidencia, el ‘cofre’,fue visto ingresando a esa zona de Lima sur y en donde la Policía sospecha que estuvo escondido el prófugo Vladimir Cerrón.

“Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y NO me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas por la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo que debe ser atendido solo por dichas instancias”, justificó el jefe del gabineteHoras despues, el premier, escuetamnete dio marcha atrás sobre su versión a través de su cuenta X (antes Twitter).

¿Qué dijeron Hinojosa y Adrianzén?

Por la tarde del miércoles se encendió la controversia y las contradicciones en torno al presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’ para facilitar el escape del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.

Fue luego de que el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa y el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, dieran versiones distintas en torno a la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el condominio Mikonos (Asia), en febrero pasado.

El martes el vocero del Despacho Presidencial negó que la presidenta Dina Boluarte haya estado en el condominio Mikonos (Asia), en febrero pasado, sin embargo el miércoles el jefe del Gabinete aseguró que la mandataria sí estuvo en Mikonos, aunque evitó decir a quien visitó o si estuvo acompañada de su comitiva y escolta presidencial, al alegar un tema de “reserva”.

“La presidenta estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima, nunca dijo que estuvo en Mikonos. El dicho, la expresión de un tercero desde ningún extremo pone en duda o entre dicho a la presidenta. La señora presidenta jamás dijo que estuvo en el condominio”, aseveró Hinojosa en conferencia de prensa.

Sin embargo, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que la mandataria sí estuvo en Mikonos, aunque evitó decir a quien visitó o si estuvo acompañada de su comitiva y escolta presidencial, al alegar un tema de “reserva”.

“Quiero ser lo más atento posible, pero les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos, no le puedo decir ni donde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue o con quién se entrevistó, porque lo he dicho también en anteriores oportunidades. Eso forma parte de la reserva que tenemos que tener porque se trata de la presidenta. Por favor, no podemos andar por ahí diciendo a qué hora va a ir a tal lugar, con quién se va a entrevistar, a qué hora va a regresar”, sostuvo.

