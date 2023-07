Una fotografía del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, fue encontrada por la Fiscalía durante el allanamiento al departamento del periodista Mauricio Fernandini, quien junto a la empresaria Sada Goray afrontan un pedido de prisión preventiva por el plazo de 36 meses en el marco del caso Marka Group.

En la imagen se puede ver a Alvarado junto al cuñado de Salatiel Marrufo, Paul Tiparra Campos, y una botella de cerveza.

Según Latina Noticias, la imagen de Alvarado junto al cuñado de Salatiel Marrufo, quien es conocido como ‘Polo Campos’, fue hallada por el Equipo Especial que investiga la corrupción en el poder.

Al respecto, el abogado de Fernandini, Gino Dagnino, descartó que dicha fotografía haya sido tomada en la cada de su cliente, tal como afirma la Fiscalía.

“No es la casa de Mauricio Fernandini. Esa fotografía la encontraron, es una fotografía que él ha tenido, donde el señor Polo Campos es un amigo de marinera de él (...) no es su domicilio, no es una foto tomada en la vivienda (de mi patrocinado). Lo que se dice, entiendo yo en los medios, es porque lo señala la Fiscalía, bien o mal redactado, está induciendo a ese error”, señaló a Panamericana Televisión.

En otro momento, el abogado aseguró que su patrocinado sí tiene cómo demostrar el origen del dinero con el que compró un departamento y una cochera en San Isidro, por un total de US$160,000, que viene siendo investigado por el Ministerio Público.

Según dijo, el monto del dinero es producto de los ahorros de Fernandini, así como del dinero que retiró de su fondo de AFP. Además, informó que la pareja del comunicador también sacó recursos de su fondo de AFP y contribuyó a comprar el departamento.

“No son montos distintos, como se hace ver en el informe (de la Fiscalía), es un mismo fondo que luego se cambia, sacando un poco más de sus ahorros que estaban en el banco, lo cambia en una casa (de cambios) y luego lo deposita para que le den el cheque”, aseveró Dagnino.

Explicó que el periodista aún no ha podido recabar la documentación de los bancos y de la AFP para demostrar la licitud del origen de su dinero debido a que fue detenido por la Policía.

Como se recuerda, Goray declaró ante la Fiscalía que Fernandini recibió un “bono de éxito” de US$ 80,000 por haber ejercido de intermediario entre ella y el Ministerio de Vivienda.

En su declaración, el periodista no dijo nada sobre este dinero que recibió de manos de la empresaria. Solo informó que Goray y su prima, Pilar Tijero, acordaron pagarle S/10,000 mensuales por seis meses de alquiler de su departamento en San Isidro.

En diciembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Fernandini ejecutó un depósito en efectivo de US$ 80,000 a su cuenta en dólares en el banco BBVA. También solicitó un préstamo hipotecario de US$ 80 mil dólares, a un plazo de 10 años, con el que compró un departamento de US$ 160,000.

La otra mitad la pagó con un cheque de gerencia por US$ 80,000, que emitió el mismo día del depósito.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el periodista habría incurrido en actos de conversión y ocultamiento al haber introducido al sistema financiero el referido dinero y al haber adquirido una propiedad. Estos bienes tendrían un origen ilícito por estar relacionados a actos de colusión agravada en el Fondo Mivivienda.

