En el último día del plazo de la detención preliminar que pesaba contra la empresaria Sada Goray y el empresario Mauricio Fernandini, quienes son investigados por los presuntos delitos de colusión y organización criminal, el Equipo Especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra de ambos personajes.

La medida también incluye al exesposo de Goray, Luis Mesones Odar, el expresidente del Fondo Mivivienda, Pedro Arroyo, y el exintegrante del Comité de Riesgos del Fondo Mivivienda y exsuperintendente nacional de Bienes Estatales, Roger Gavidia Johanson.

El requerimiento fiscal fue presentado ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior, que dirige el juez Raúl Justiniano. Este magistrado es el mismo que ordenó la detención preliminar de Goray y Fernandini, así como autorizó el allanamiento a sus viviendas.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, entre setiembre del 2021 y junio del 2022 la empresaria realizó pagos ilícitos por un total de S/5.4 millones a la organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo. Dicha entrega de sobornos se habría realizado en 11 armadas a lo largo de todos esos meses, según reveló el exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.

Esto, a pesar de que Goray solo había reconocido haber entregado S/4 millones a Marrufo.

Con dicho dinero, Goray logró designar a personas de su entera confianza en puestos claves en el Fondo Mivivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y Sedapal.

Respecto al caso de Fernandini, Goray declaró ante la Fiscalía que el comunicador recibió un “bono de éxito” de US$ 80,000 por haber ejercido de intermediario entre ella y el Ministerio de Vivienda. En su declaración, el periodista no dijo nada sobre este dinero que recibió de manos de la empresaria. Solo informó que Goray y su prima acordaron pagarle S/10,000 mensuales por seis meses de alquiler de su departamento en San Isidro.

En diciembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Fernandini ejecutó un depósito en efectivo de US$ 80,000 a su cuenta en dólares en el banco BBVA. También solicitó un préstamo hipotecario de US$ 80 mil dólares, a un plazo de 10 años, con el que compró un departamento de US$ 160,000.

La otra mitad la pagó con un cheque de gerencia por US$ 80,000, que emitió el mismo día del depósito.

