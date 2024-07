En el marco del juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y otros 45 acusados que vienen procesados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Cocteles, el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, anunció que presentarán la declaración, en calidad de testigo, del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz en el proceso que se sigue contra la exfiscal de la Nación.

“Vamos a probar algo más, probaremos que este caso ha sido generado indebidamente y, en su oportunidad y en el estadío procesal, ofreceremos como nueva prueba la declaración de Jaime Villanueva, quien va a explicar cómo es que este caso se inició”, señaló.

Al respecto, el abogado de Villanueva, Luis Capuñay, indicó que lo señalado por Salas “no es 100% correcto” debido a que su cliente no cuenta con dicha información en relación al caso Cocteles.

“Hay una declaración que Jaime Villanueva ha dado en el curso de una investigación a cargo del fiscal Alcides Chinchay que, por la reserva de esta investigación, preferiría no entrar en detalles (...) entiendo yo, dentro del contexto de lo que ha declarado mi cliente, que su conocimiento no va en relación al surgimiento del caso. Entonces, si ese es el tema a declarar por el cuál va a ser ofrecido por Salas, Jaime Villanueva no cuenta con esa información”, indicó a RPP.

A juicio de Capuñay, el abogado de FP busca que Villanueva declare por la generación del caso Cocteles; sin embargo, remarcó que eso ya existía, por lo que no podrían pronunciarse.

“Entonces, no podemos hablar de una generación del caso porque eso es algo ajeno al conocimiento del señor Villanueva”, apuntó.

Asimismo, enfatizó que el exasesor de Benavides “no ha sido ofrecido ni ha sido admitido como testigo en su etapa correspondiente”.

“El ofrecimiento como prueba nueva tiene que estar limitado a que el señor Villanueva o su declaración, para el colegiado, sea útil, pertinente y conducente dentro de lo que es materia de investigación, que es el acto de lavado de activos (...) él (Christian Salas) va a tener que ofrecer la prueba, el fiscal José Domingo Pérez tendrá la oportunidad de contradecir ese ofrecimiento y será el colegiado el que determinará si es necesario o no que Jaime Villanueva declare en juicio oral”, aseveró.

¿Por qué es clava la declaración de Villanueva?

Como se recuerda, Villanueva declaró ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza que tanto Pérez como el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, habrían sido “dirigidos” por el periodista Gustavo Gorriti en su pesquisa contra Fujimori y su entorno.

Es más, esto ocasionó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inicie un proceso disciplinario en contra de ambos fiscales.

Para Salas, este declaración es importante y demostraría cómo se originó este caso, por lo que insistió en que no hay ningún motivo como para disolver Fuerza Popular, tal como pretende la Fiscalía.

“Esto es parte de nuestra teoría del caso y la explicación que a ustedes les vamos a dar. Al final, ustedes concluirán de que, al no haber causa penal, tendrá que liberarse cualquier pretensión sancionadora a Fuerza Popular, al cual, reitero, legalmente es imposible disolver”, añadió el también exprocurador.