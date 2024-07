Esta mañana, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional reinició la audiencia de juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y otros 45 acusados que vienen siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Cócteles.

En este quinto día de audiencias, los abogados de Fujimori y de otros tres investigados brindaron sus alegatos de defensa ante las imputaciones que hizo el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.

A su salida de la sala judicial, la lideresa de FP insistió que en su caso “no existe lavado de activos”, tal como señaló su abogada, Giuliana Loza.

“Ella (Giuliana Loza) ha hecho una presentación técnica y me sumo a la pregunta que hizo a la sala: ¿dónde está el lavado de activos?. (Esta) pregunta se han hecho todos los abogados que hicieron uso de la palabra. Ustedes van a poder darse cuenta a lo largo de estas audiencias que no existe lavado de activos”, aseveró en diálogo con la prensa.

A su juicio, lo que existe es “una persecución política y un circo por parte de un fiscal (José Domingo Pérez) que se ha ensañado conmigo y con Fuerza Popular”, acotó.

Dinero de la “Caja 2″ de Odebrecht no es de procedencia ilícita

En la audiencia, Loza insistió que en el caso de Fujimori no hay un caso penal, ya que su patrocinada no ha cometido delito alguno.

“No se puede probar lo que no existe. Si no hay delito, no hay pruebas de cargo. Dejemos de lado la política, tenemos que escuchar y argumentar cosas jurídicas”, acotó.

“Este juicio pasará a la historia por una cuestión simple: la acusación se va a derrumbar con una sola pregunta: ¿dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Fujimori solo pido una cosa: justicia”, añadió la abogada de Keiko.

A juicio de Loza, “no existió un aporte de la Confiep, sino que fue una campaña de libre mercado” de dicha institución y que estuvo ajena a Fuerza Popular.

“Es cierto, vendrá el señor (Dionisio) Romero, los ejecutivos de las empresas y hablarán el aporte del señor (Juan) Rassmuss. Pero lo que también es cierto es que el dinero era de fuente lícita. ¿Cómo se puede lavar aquello que es limpio?”, se preguntó.

Finalmente, la abogada remarcó que nadie ha señalado que el supuesto aporte de Odebrecht de la denominada “Caja 2″ sea de procedencia ilícita, por lo que insistió en que no se puede hablar de aportes ilícitos, tal como refiere la Fiscalía.

“Estamos seguros de que al final de estas audiencias la señora Fujimori será absuelta (...) aquí no hay ningún aporte ilícito. Aportantes nacionales con dinero lícito, ¿dónde está lo irregular?”, acotó.

Los abogados Humberto Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama, Gonzalo del Río, abogado de José Chlimper, y Christian Salas, defensor del partido Fuerza Popular, también hicieron uso de la palabra en la audiencia.

