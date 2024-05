El último domingo, Punto Final difundió una fotografía tomada el pasado 23 de mayo del 2023 que muestra una reunión entre la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y dos de los siete detenidos en el marco del operativo “Valkiria XI”.

Se trata de la empresaria y esposa del abogado José Castillo, Mirtha Gonzáles Yep, quien recientemente fue liberada por el Poder Judicial, y el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) y exmiembro de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho.

La fotografía en mención fue tomada en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación y forma parte de las evidencias que maneja el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) contra los involucrados de la presunta red criminal que lideró Benavides.

Al respecto, el abogado de la suspendida fiscal, Juan Peña, reconoció que hubo una reunión entre su patrocinada y ambos personajes; sin embargo, explicó que decidieron no hablar del tema en su momento por respeto a la reserva de la investigación.

“Primero, aceptar que la reunión sí se dio. Eso es algo que la doctora también tenía ya como argumento y que tenía que declarar en algún momento ante la Fiscalía, pero ante la reserva de las investigaciones que estamos manteniendo nosotros, eran argumentos que no podíamos dar al público”, indicó a Canal N, tras precisar que dicha cita se realizó en el despacho de la Fiscalía de la Nación.

Explicó que la reunión se dio tras una solicitud de entrevista del periodista Juan Carlos Tafur, quien supuestamente le habría dicho a Benavides que existían personas que estaban buscando su destitución del cargo.

“(Tafur) le indica de que tiene conocimiento que este señor (Jorge) Rodríguez, capitán de la Policía, había emitido un informe en donde había indicado que no existía contenido entre las comunicaciones que se habrían dado, según los registros de la Policía, entre el señor (Antonio) Camayo y la doctora Benavides”, aseveró.

Según dijo Peña, Benavides le preguntó a Rodríguez sobre esa versión, a lo que este le dijo que solo tenían un registro de llamadas.

“Le menciona que, efectivamente, la Junta (Nacional de Justicia) le había pedido esa información y él había enviado esta comunicación. La doctora le pregunta qué tipo de comunicación, que ella no recordaba esas comunicaciones. Él le dice que no hay ninguna comunicación, ellos tenían un registro de llamadas, eso fue lo que se dio”, apuntó.

No conoce a José Castillo Alva

En otro momento, Peña remarcó que Benavides no recuerda exactamente qué habló con el empresario Antonio Camayo, quien es investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, y bajo qué contexto.

Respecto a José Castillo, el abogado sostuvo que su patrocinada no lo conoce ni a otro investigado del mismo caso.

“Nosotros tampoco sabíamos que la señora Mirtha (Gonzales Yep) con el señor José Castillo eran pareja. Eso no se sabía (…) ella es una de las acompañantes del señor (Carlos) Tafur. No sé quién tomó la fotografía, no sé si pueda ser el señor Tafur o el señor (Jaime) Villanueva”, acotó.

De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, la suspendida fiscal de la Nación habría favorecido a Castillo Alva, quien también es investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, al remover a fiscales que veían su caso.

El abogado también habría entregado US$ 60,000 a Jaime Villanueva y Miguel Girao, exasistentes de Benavides.

