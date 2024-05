El nombre de Jorge Rodríguez Menacho, exagente de la Diviac, acaparó la última semana los principales titulares de los medios de comunicación al ser sindicado presuntamente como el infiltrado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ante los señalamientos, el oficial PNP envío una extensiva carta a su defensa legal para “contar su verdad”.

Recordemos que el capitán PNP, acusado de alertar a Benavides y a sus colaboradores de las acciones que tomaba este equipo especial, era experto en el manejo de Cellebrite, marca del software forense de inteligencia digital que extrae información de equipos celulares y recupera mensajes, videos, fotos o diálogos de WhatsApp, incluso borrados.

Cuarto Poder, accedió a esta misiva y compartió gran parte de este documento en donde se detallan acciones que se tomaron durante el operativo “Valkiria”, en el que se logró la detención de los posibles integrantes de una organización criminal, liderada por la extitular del Ministerio Público.

“Estimado Eduardo (le dice el capitán a su abogado), es lamentable que el equipo especial al cual apoyé, ahora me dé la espalda y me trate como un soplón o traidor. Como te dije, cuando el coronel Harvey Colchado me llamó para el operativo, nunca me dijo de qué trataba el caso, ni mucho menos quiénes eran los objetivos”, se lee en la carta.

Durante este extensivo relato también hace mención de la fiscal Marita Barreto, quien colabora con esta importante agrupación.

“Tal vez la fiscal Marita Barreto quiere escuchar que yo le di un dato por un tercero al Sr. Jaime Villanueva, hecho que niego categóricamente pues, como te dije, cuando el coronel Harvey Colchado me llamó para el operativo, nunca me dijo de qué trataba el caso, ni mucho menos quiénes eran los objetivos”, reafirmó.

Contra Rodríguez Menacho

Existen declaraciones en que afirman que el capitán Rodríguez Menacho fue uno de los infiltrados en la noche del 26 de noviembre del 2023, pues desde la Diviac, habría alertado al equipo de Benavides que la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado iban a allanarlos e iban a detener a Jaime Villanueva.

Con la intensión de deslindar estas acusaciones, el oficial PNP precisó en dicha carta detalles de cómo se realizó el operativo “Valkiria”.

“El día de hoy, la Fiscalía ha deslizado un actuar doloso de mi parte para ayudar a Villanueva. En realidad, la historia de la detención de Jaime fue así: El día del operativo llegué tarde a la reunión, en el lugar estaba ya el equipo especial con la fiscal Barreto, a quien René me presentó como una persona de confianza, y fue él quien me dijo que subiera al vehículo que irá a Surco, sin saber que ese era el inicio de mi problema”, dijo.

“Como te comenté, teníamos conocimiento que Villanueva estaba en la Clínica San Pablo, llegamos y vimos a Jaime en una camilla refiriendo que estaba muy enfermo, el médico de turno indicaba que en esas circunstancias no iba a ser posible de ser trasladado, y lo subieron en un piso para ser evaluado”, agregó.

Aseguró que como una manera de presionar a la clínica para que dé de alta a Jaime Villanueva, llamaron a los medios de comunicación para alertar del caso.

“En ese momento, no sabíamos cómo trasladar al detenido, quien se aferraba a la clínica por su estado de salud. Así, tomamos la decisión de llamar a los medios de comunicación para presionar a la clínica para una evaluación sumaria, también recuerdo que parte del plan fue llevar al médico legista y dejarlo cerca de la puerta para poder llamar la atención de los medios, esa función se me fue encomendada”, indicó.

Antes de culminar, el investigado, solicita a su defensa legal “luchar con la verdad”, haciendo hincapié que él nunca ayudó a nadie.

“Querido amigo, si hay que luchar que sea de frente y con la verdad, nunca ayudé a nadie. Te pido con mucha estima que cuides a mi madre. Sabes que mi estado de salud no es el más óptimo, ahora dicen que ser cero discordante es una enfermedad incurable del cual se aprovecharon. Lo único que tengo que decir es que mi condición no me hace menos que otros. Mantén la reserva de las cosas, aún tengo pastillas para otros días. Evita que mi madre sufra viéndome”, culminó.

