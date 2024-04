Los fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), bajo la dirección de Marita Barreto, realizaron un allanamiento el último martes en 21 propiedades como parte del operativo “Valkiria XI”, y una de ellas fue la residencia del periodista Juan Carlos Tafur.

La notificación fiscal lo señala como presunto integrante de la organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y se le atribuye el papel de operador dentro de dicha estructura.

“Considero este allanamiento abusivo, irracional e inmotivada. A pesar de ello, debo reconocer el buen trato mantenido por los policías y el fiscal que estuvieron a cargo del operativo. Se me imputa el acercamiento a fuentes diversas en casos vinculados a reportajes periodísticos publicados en el portal Sudaca y a uno de ellos en particular”, dijo Tafur ante la prensa.

Ante dichas declaraciones, Barreto emitió esta noche un comunicado en el que negó que las investigaciones sean producto de “venganzas” en perjuicio de los investigados a quienes les asiste el derecho de la presunción de inocencia y la garantía de un debido proceso.

En el escrito la fiscal indicó que el pronunciamiento obedece a la interpretación incorrecta de un extremo de la resolución número 1 del 21 de abril último, emitido por el Octavo juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

“Ayer en horas de la madrugada el Eficcop ejecutó un operativo en el que se habrían visto involucrados algunos profesionales del periodismo debido a ello el Ministerio Público manifiesta su total respeto a la libertad de prensa conforme a lo estableció en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Además, el artículo 60 y siguientes del Código Procesal Penal señala que el fiscal es el encargado de la persecución penal y responsable de la carga de la prueba por lo que debe actuar con absoluta objetividad respetando a los derechos constitucionales de los investigados”, anotó.





Tafur se refirió a venganzas

Tafur señaló que esto se debe a una actitud vengativa de la fiscal Marita Barreto por unos informes periodísticos que sacaron en su contra.

“ Creo que esto está motivado por una actitud vengativa, rencorosa, y persecutoria de la fiscal Marita Barreto , que es el reportaje que publicamos en Sudaca sobre las visitas que hizo la fiscal Marita Barreto a Punta Cana. Nunca recibí alguna carta solicitando la rectificación, por eso, encuentro esta medida absolutamente irracional”, indicó.

Reuniones con Patricia Benavides

En otro momento de la conversación con los medios de comunicación, Tafur mencionó que se reunió hasta en tres ocasiones con la fiscal Patricia Benavides, ya que al ser cercano a Jaime Villanueva, se le realizaban notas periodísticas a favor de la investigada.

“Me he reunido con Patricia Benavides tres veces, pero cuando me di cuenta de que una información que nos brindó no era la correcta decidimos alejarnos”, expresó.

Valkiria XI

El Ministerio Público confirmó que el resultado de la diligencia realizada en la provincia de Lima fue siete personas con detención preliminar, todas investigadas por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.

En total, participaron 23 fiscales con el respaldo de más de 100 policías para llevar a cabo estas detenciones, además del allanamiento de unas 21 viviendas ubicadas en los distritos de San Miguel, Miraflores, Lince, Santiago de Surco, Barranco, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima.

