“El problema básicamente está en cuatro distritos: San Isidro, Miraflores , Surco y San Borja ”, subrayó el ejecutivo.

Cabe recordar que para acelerar el proceso de obtención de licencias de edificación, desde el 2019 operan los revisores urbanos -tras una norma impulsada por el Ministerio de Vivienda- a los cuales pueden acudir los desarrolladores inmobiliarios, como una vía alternativa a la municipalidad.

El revisor urbano puede otorgar la licencia de edificación, tras verificar que los proyectos de habilitación urbana, anteproyectos y proyectos de edificación cumplan las disposiciones urbanísticas y edificatorias vigentes.

El problema sobre el desarrollo de la VIS se agravó cuando en junio del 2023 el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la autonomía de las municipalidades para definir las zonificaciones y alturas de los proyectos inmobiliarios.

En ese momento, habían proyectos en desarrollo que obtuvieron la licencia en base a otra normativa, de carácter nacional, dada por el Ministerio de Vivienda. No obstante, las municipalidades están haciendo una aplicación retroactiva del fallo del TC y desconociendo las autorizaciones dadas por los revisores urbanos , indicó Ernesto Durand.

“Entonces, las municipalidades se quejan de por qué habrá un edificio de 15 pisos en una zona donde ellos permiten 10, pero están aplicando la sentencia del TC de forma retroactiva y eso no debe ocurrir”, subrayó.

Asimismo, Durand se defendió sobre las críticas de estos municipios hacia la labor de los revisores urbanos, respecto a una supuesta alianza con las inmobiliarias.

“Nosotros solo aplicamos la norma, somos entes técnicos, no políticos. El problema es que a algunos alcaldes no les gusta la norma. Nosotros somos fiscalizados por el Ministerio de Vivienda, y no podemos arriesgarnos, pues de haber alguna irregularidad, podemos perder la acreditación para laborar”, sostuvo.

“Nosotros aplicamos la norma. Si el problema es la norma, la pueden cambiar. Se pueden hacer normas más amigables, pero no llegar a extremos de decir que no se haga vivienda social en el 90% de un distrito, pues eso sería elitista, discriminatorio”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Indecopi declara barrera burocrática suspensión de licencias de edificación en Miraflores

Asimismo, el ejecutivo refirió que las vías de solución a esta problemática están en el campo judicial y en el Indecopi, adonde han acudido algunas compañías inmobiliarias afectadas al ver sus proyectos paralizados.

“Ya se han dado algunas resoluciones del Indecopi declarando barrera burocrática ilegal lo dispuesto por los municipios sobre algunos proyectos. Estamos a la espera de que ello se ratifique en la segunda instancia”, anotó.

Finalmente, Durand destacó que gracias a la labor de los revisores urbanos, el plazo para la obtención de una licencia se ha reducido a 65 días, mientras que por la vía municipal ello toma 185 días en promedio.

El dato. La ARUP agrupa a 100 de los 300 revisores urbanos a nivel nacional, entre arquitectos e ingenieros acreditados ante el Ministerio de Vivienda. Uno de sus objetivos es incrementar el número de sus agremiados. Ernesto Durand juramentó al cargo el pasado 9 de mayo y estará en funciones hasta el 2026.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.