Esta madrugada, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICOOP), que dirige la fiscal superior Marita Barreto, con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías de la Diviac, llevó a cabo el operativo “Valkiria XI” y allanó 21 viviendas de siete nueve involucrados en la presunta organización criminal que habría liderado la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Además, se detuvo a los exasesores del Ministerio Público Miguel Girao y Abel Hurtado, el abogado José Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha Gonzáles, el empresario Giancarlo Valer Enciso, entre otras personas más. Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, etc.

La resolución judicial que autorizó la detención de estas personas contiene las declaraciones de un colaborador eficaz que agravó aún más la situación de Benavides.

La suspendida fiscal de la Nación no solo habría sido la receptora de una coima de S/30,000 a fin de direccionar una licitación en el Ministerio Público, sino que también habría favorecido a Castillo Alva, investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, al remover a los fiscales que veían su caso.

De acuerdo con el informante, Castillo decidió, junto a su esposa Mirtha González Yep, el periodista Juan Carlos Tafur y el policía de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho, vincularse directamente con Benavides, para lo cual habrían ofrecido el testimonio de Rodríguez en la investigación que llevaba a cabo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra de la fiscal, así como la entrega de dinero en efectivo a Girao y al exasesor Jaime Villanueva, quien actualmente es aspirante a colaborador eficaz, a cambio de que se disponga la conclusión de los nombramientos de tres fiscales del Equipo Especial “Cuellos Blancos del Puerto”.

Estos son: Jorge Díaz Cabello, coordinador del equipo especial, Andy Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán.

“Así, Mirtha Gonzáles se habría comunicado con su amigo, Juan Carlos Tafur, con la finalidad de que contacte a Villanueva para que, a través de él, puedan llegar a reunirse con Benavides, lo cual se hizo efectivo el 12 de marzo del 2023, cuando el periodista se contactó vía llamada de WhatsApp con Villanueva, a quien le solicitó una reunión con la suspendida fiscal de la Nación (...) se le mencionó que le indique a Benavides que era importante mantener dicha reunión porque le presentarían a una persona que podría ayudarla en la investigación preliminar que se le sigue la JNJ. La fiscal aceptó la reunión”, se lee en la resolución judicial, a la que accedió Gestión.

Es por ello que la primera reunión se concretó el 13 de marzo del 2023, en la sede principal del Ministerio Público. Estuvieron presentes Benavides, Girao, Tafur y Gonzáles. En el curso de la cita, la esposa de Castillo le propuso a la fiscal ayudarle en la investigación que ésta tenía en la JNJ.

“Esto lo dijo con mucha seguridad porque indicó que ella conocía al efectivo policial que había hecho el informe de vinculación y registro de llamadas del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, refiriéndose a Rodríguez Menacho, quien podría influir sobre él para que ayude a la exfiscal de la Nación”, añade el texto.

Días después, Benavides y Villanueva se reunieron y esta le comentó a su exasesor que Gonzáles le había propuesto obtener un beneficio ilícito en la investigación preliminar en la JNJ y le ordenó que haga las coordinaciones pertinentes con esta persona a fin de obtener el beneficio ilícito ofrecido.

Las reuniones, la entrega del dinero y las remociones de los fiscales

En total se realizaron cinco reuniones entre todos los involucrados hasta llegar a un acuerdo. En la quinta reunión, realizada a fines de marzo del 2023 en un departamento ubicado en San Isidro, Villanueva le trasladó a Gonzáles y a Castillo el compromiso de Benavides de realizar las acciones necesarias para otorgar un beneficio ilícito al investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

En respuesta, el abogado se comprometió a “contactarse con dos integrantes de la JNJ para influir sobre ellos y beneficiar en las decisiones colegiadas que se realicen en el marco de la investigación preliminar seguida contra Benavides” a cambio de que concluya los nombramientos de los fiscales Díaz Cabello, Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, quienes dirigían la investigación en su contra.

En esa reunión, Gonzáles les ofreció a Girao y a Villanueva entregarles la suma de US$ 60,000 pues ellos serían el contacto directo con Benavides para la consecución de sus objetivos criminales. Se acordó que la entrega del dinero se realizaría en partes.

Posterior a la reunión ocurrida a fines de marzo del 2023, se reunieron Gonzáles, Castillo, Girao y Villanueva en el mismo departamento de San Isidro. Como parte del acuerdo criminal, Gonzáles le entregó a Villanueva un sobre con US$ 10,000 como parte de los US$ 60,000 acordados para neutralizar la investigación que tenía en curso Castillo. Los exasesores del Ministerio Público se repartieron US$ 5,000 cada uno.

“La entrega del dinero referido es perfectamente verificable, siendo que el 01 de abril del 2023, Villanueva depositó la suma de US$ 4,000 a su cuenta de ahorros en dólares del BBVA Continental”, se lee en el texto.

Como parte del acuerdo criminal con Castillo, Benavides inició las acciones ilícitas con la finalidad de justificar la conclusión de los nombramientos de los tres fiscales antes mencionados.

Entre los días 17 al 20 de abril del 2023, Gonzáles entregó a Villanueva un sobre con US$ 20,000 como parte de los US$ 60,000 acordados. Ambos exasesores se repartieron US$ 10,000 cada uno.

En tanto, el 25 de mayo de ese mismo año Rodríguez Menacho declaró como testigo de descargo ante la JNJ, diligencia que sería útil para la defensa de Benavides. Con ello se concretaba parte del acuerdo criminal. Asimismo, la suspendida fiscal de la Nación continuó con las acciones ilícitas que justificarían la conclusión del nombramiento de los tres fiscales.

En los primeros días de junio del 2023, Gonzáles entregó a Villanueva la suma de S/.30 000, como parte de los US$ $60 000 acordados por el beneficio ilícito otorgado a su esposo. Cabe mencionar que en esta oportunidad este no repartió el dinero recibido con Girao, pues este quería que le entreguen el dinero en dólares, acordando con Gonzáles que en los próximos días le entregaría el dinero en dólares al otro exasesor.

Finalmente, el 21 de junio del 2023 Gonzáles entregó a Villanueva la suma de US$ 14,000 y, con ello, completó la suma acordada ascendente a US$ 60,000. Los dos exasesores de la Fiscalía se habrían repartido US$ 7,000 cada uno.

Tras materializarse la remoción de Castro Huamán y Rodríguez Domínguez del Equipo Especial “Cuellos Blancos del Puerto”, en agosto de ese mismo año Gonzáles le entregó a Villanueva un sobre con la suma de US$ 5,000 por sus servicios. Dicha suma de dinero fue repartido en partes iguales; es decir, ambos exasesores se repartieron US$ 2,500 cada uno.

