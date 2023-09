El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, pidió este sábado declarar en estado de emergencia el distrito tras la explosión que sucedió la noche del viernes en una discoteca en la que al menos 15 personas resultaron heridas y que relaciona con la ola de violencia que ya registra 80 personas fallecidas en lo que va del año en dicha jurisdicción.

”Cuando pido declaratoria de emergencia para que ingresen las Fuerzas Armadas, lo que estoy pidiendo es la posibilidad de tener elementos disuasivos de la delincuencia, elementos para disuadir el robo porque es cierto que el sicariato es lo que genera más zozobra, pero roban celulares, carteras”, dijo Maldonado a radio Exitosa.

Afirmó que el ataque de este viernes a la discoteca Xander’s, en el que de los más de diez heridos, dos eran menores, es una muestra de cómo el sicariato y el cobro de cupos de bandas organizadas que existen en el distrito “toman las calles y los negocios, desincentivan y desmotivan la inversión privada”.

”Es un tema que nosotros no podemos controlar. Nosotros como municipalidad, no tenemos las facultades, ni las herramientas, ni la logística, hasta la fecha la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha dado una respuesta positiva en la disminución, desarticulación y captura de bandas organizadas”, sostuvo.

Y pidió que intervengan las Fuerzas Armadas frente a la ola de violencia que, según sus palabras, la Policía no está sabiendo controlar.

”Tenemos 80 muertos a manos de la delincuencia y sicariato. Necesitamos que la presidenta Dina Boluarte incremente el número de policías en el distrito o permita que las Fuerzas Armadas ingresen para un patrullaje donde hay más de 1′200,000 habitantes”, denunció.

Al menos diez personas resultaron heridas en la noche de este viernes debido a una explosión en una discoteca de Lima, según informaron las autoridades peruanas, en lo que varios medios locales atribuyeron a un ataque de un grupo dedicado a la extorsión.

”Profesionales del Sistema de Atención Móvil de Urgencias brindan atención a afectados por una explosión ocurrida en (el distrito de) San Juan de Lurigancho. Se desplazaron 3 unidades médicas. Hasta el momento son 10 heridos que han sido atendidos en el lugar del incidente, de los cuales 3 fueron trasladados al hospital Nacional Hipólito Unanue”, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado en la red social X, antes conocida como Twitter.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló igualmente que reportó una explosión en un local público de San Juan de Lurigancho y que personal de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia.

Medios locales reportaron que un objeto aun sin identificar, pero que parecen productos pirotécnicos o una granada, explotó alrededor de las 8:20 p.m. en las puertas de la discoteca Xander’s, ubicada en la avenida Los Jardines, antes de un concierto de cumbia.