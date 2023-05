Al cierre del 2022, el canon y sobrecanon petrolero realizó transferencias por US$ 1,038 millones, con unas regalías totales de US$ 1,843 millones en sus zonas de incidencia, de acuerdo a la información del Ministerio de Economía y Finanzas, y Perupetro.

Esto plantea un desafío para el Perú, dado que las operaciones de explotación podrían volverse no rentables, debilitando la viabilidad económica de esta industria en el país, una situación similar a la ocurrida en el siglo pasado con la caída de las industrias del caucho y el salitre.

¿Cuál es la situación actual de los lotes petroleros?

Sacar un barril de petróleo de la zona norte del país, exactamente de los lotes correspondientes a Talara, cuesta aproximadamente unos US$ 20. Con un precio de US$ 80 el barril en el mercado internacional, deja un margen de ganancia de US$ 35 para la empresa, incluyendo los descuentos por refinería y distribución.

Según los cálculos realizados por el experto en hidrocarburos, el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, si una empresa extrae 1,000 barriles por día, está generando unos US$ 36,000 diarios de ganancia.

“(Una empresa) se lo vende a US$ 80 al propio Petroperú, y ya ganó US$ 36. Petroperú en lo que procesa y distribuye, no gana más de US$ 10 en la refinería. El petróleo para que sea rentable tiene la necesidad de ser un negocio integrado”, explicó el experto.

Y es que, la verdadera ganancia está en la extracción del recurso de la tierra, y vender los derivados de los combustibles como la gasolina y el diésel.

“Ahí es donde la empresa hace un buen negocio”, anotó, al recordar que Petroperú solo tiene poco segmento por donde recoger ganancias: el transporte y la refinería.

Sujeto a las empresas privadas, la situación actual de los lotes petroleros tiene una larga data. Desde el año 1861, Talara se encuentra operando como el segundo pozo perforado en el hemisferio occidental para petróleo, después de Titusville en Pensilvania, Estados Unidos.

“La conducta es que cada vez producen menos (los pozos en Talara). Digamos que un pozo empieza produciendo 1,000 barriles de crudo por día. Después baja a los 800 y no se agota. Pero a fines de siglo, en casi 80 años, están produciendo 50 barriles al día. Sin embargo, los gastos van creciendo y con 1,000 barriles puede ser económico, pero con 50 ya no justifica. Eso es lo que sucede en los campos que están en estos momentos”, reflexionó Herrera Descalzi.

A ello se suma lo señalado por Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, quien señaló que no hay una política clara sobre lo que significa la actividad de hidrocarburos.

“Creo que estamos en un momento bastante complicado en el sector y el dilema por la falta autosuficiencia energética. (...) Desde el 2016, las reservas probadas de petróleo han caído un 31%. (...) Lo que estamos viendo es que durante algunos años ya venimos teniendo una caída en lo que es exploración y explotación”, señaló.

La especialista también agregó que hay lotes próximos a vencer, por lo que se necesita una política clara y predictible que incentive la inversión.

“Hay que tener claro el rumbo, aspectos de mejora sobre la parte regulatoria. Hay mucha normativa que a veces no está concadenada entre ellas y requiere adecuarse. Lo que vemos es que a nivel del Estado las entidades tienen que tener más profesionales para revisar estos temas en un tiempo prudente”, manifestó.

¿Vale la pena continuar explorando nuevos pozos?

Los especialistas consultados para este informe respondieron: Sí.

“Hay que hacerlo en los próximos 25 años porque más adelante será muy difícil”, indicó el ingeniero geólogo y ex presidente de Perúpetro, Aurelio Ochoa Alencastre.

“Los pozos de Talara han sido muy poco profundos, por eso, son más baratos, más accesibles, aún así las empresas en los últimos 30 años no han explorado. Se ha explotado en Talara más de 1,800 millones de barriles hasta la fecha”, agregó.

En esa línea, señaló que la poca reinversión de las utilidades de las empresas petroleras que han tenido las concesiones, ha hecho que no se descubra más y solamente se consuma “lo que se ha descubierto años atrás”.

“Explorar nuevos horizontes en este caso. No se ha incrementado las reservas, y menos la producción, por eso sigue cayendo. Como en la minería, se tiene que renovar reservas, pero acá solo se ha consumido lo que se encontró”, señaló.

Sumado a esto se encuentra lo dicho por Gustavo Navarro, ex director general de Hidrocarburos para el MINEM, sobre las alarmantes cifras en los últimos 3 años, con la producción nacional de petróleo en 40,000 barriles por día, para atender una demanda habitual de 270,000.

“Hay un déficit porque producimos menos de la mitad. Es imposible que podamos atender la demanda sin depender totalmente de la importación ”, indicó.

Según el experto en hidrocarburos, hay lotes que bien podrían ser aprovechados para la explotación de este recurso, y que por distintas razones no se ha hecho hasta la fecha, tal como es el Lote 8 que dejó Pluspetrol a manos del Estado, o el Lote 67 que produce crudo pesado.

“También están el Lote 64 y el Lote 39 en la Selva norte. Han pasado tantos años y aún no hay producción. (...) Hay posibilidades de aumentar fuertemente la producción, inclusive si se ponen foco en todas las potencialidades, podríamos dejar de importar petróleo, pero estamos cada vez más lejos de ello ”, advirtió.

¿De qué manera se puede revertir esta situación?

Ante este panorama, resulta imperativo que el gobierno y los actores involucrados en la industria petrolera en el Perú tomen acciones y decisiones estratégicas.

“Se ha comenzado muy temprano pero también se está terminando un poco mal, siendo la producción nacional mínima”, agregó Aurelio Ochoa, señalando que si una empresa dice que puede haber petróleo y está dispuesto a explorar, tiene que ser capaz de negociar las regalías.

“Es preferible entregarlo y tener 10-12% de regalía, pues salen de las propias condiciones del mercado. (...) El Estado no pierde nada, solamente tiene posibilidades de ganar”, dijo Herrera Descalzi, sobre la exploración de nuevos pozos petroleros para la viabilidad económica de esta industria.

“Hoy estamos atravesando la peor crisis de estos 50 años con una producción bajísima y en un país importando cada vez mas sin aprovechar su producción”, dijo Gustavo Navarro, ex gerente comercial de Petroperú.

Lote 95 ubicado en Loreto, alcanzó niveles récord en marzo. (Foto: Petroperú)

Para revertir esta situación, el especialista agregó que se deben trabajar en mejoras de los reglamentos y tramitología para el recurso de petróleo, porque “más que agilizarse se han ralentizado”.

“Antes la oficina más grande, más importante, era la oficina técnica, de ingeniería de petróleo y de producción. Pero hoy, la oficina más importante es la que hace trámites porque se pasan años de años. Toma el doble o triple de tiempo que toma una aprobación en Colombia o Argentina, por ejemplo”, dijo.

Industria contra el reloj: migración a combustibles verdes

A medida que más países adoptan medidas para reducir su huella de carbono, la demanda de petróleo podría disminuir significativamente en el futuro.

En ese contexto, el Perú se encuentra en una carrera contrarreloj debido a la tendencia mundial de migrar hacia fuentes de energía más sostenibles y menos dependientes de los combustibles fósiles.

“Nosotros tenemos suficiente energía como para cubrir nuestras propias necesidades a fines de siglo, y con la mitad de energía que tenemos, poder exportar la otra mitad. Nosotros deberíamos estar en el negocio, nos debería interesar, no tenemos tecnología pero tenemos el recurso”, apuntó el especialista en hidrocarburos, Carlos Herrera Descalzi.

Países como Chile vienen trabajando en nuevas alternativas, como Cerro Dominador, la primera planta de energía solar concentrada en Latinoamérica en el desierto de Atacama, y mediante el cual están realizando pactos comerciales con países del primer mundo como Francia o Japón para exportar hidrógeno.

“Lo que buscan las potencias es sacar del negocio el petróleo, por lo que países como Brasil, Venezuela, Estados Unidos o Rusia, se quedarían con sus reservas de petróleo. Ya no tendrían valor por ser sustituidas por energías limpias”, agregó.

A esta idea se suma lo dicho por el especialista Aurelio Ochoa, con la tendencia mundial acelerada por el cambio climático, proyecta que para el 2060 se consuma petróleo en algunas áreas como en la petroquímica, pero que no tendrá uso en el transporte, una de las principales actividades económicas.

