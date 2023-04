Pero, además, un informe de Fitch advierte que los US$2,500 millones que le dio el fisco en el 2022 para apalancar a la compañía, no serían suficientes para mantenerla a flote.

En el primer caso, mediante un comunicado, Petroperú informó que Carlos Vives Suárez presentó este lunes su renuncia como presidente del directorio de esa empresa, cargo que asumiera el 9 de enero último, luego de que se desempeñara como su vicepresidente y director independiente desde el 2 de abril del 2022.

Refiere que en su gestión se concretó la firma del contrato de licencia para el Lote 192, encontrándose en proceso de incorporación de un socio estratégico (para operar el área), y que se continuó afianzando la sostenibilidad financiera de la empresa, para lo cual se inició la consultoría del plan de reestructuración de esta.

¿Qué razones provocaron la renuncia de la cabeza de Petroperú?

El comunicado no indica las razones de la renuncia de Vives ni quién sería su reemplazante. Gestión consultó al Minem las razones de la renuncia, pero dijo no tener información sobre el particular.

No obstante, fuentes del Ejecutivo deslizaron que, temporalmente, asumiría el cargo Pedro Oswaldo Chira, quien se venía desempeñando como vicepresidente de la petrolera.

Trascendió, además, que la renuncia de Vives habría obedecido a un posible desacuerdo de la empresa con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el sentido que este dispuso que la firma estatal asumiera la operación de cuatro lotes petroleros sin contar con un socio estratégico.

La referencia es a los lotes I, VI, y Z-2B, ubicados en la cuenca Talara (Piura), cuyos contratos vencen en el 2023, y el Lote X, que concluirá en el 2024.

¿Cuáles son los antecedentes en torno a los lotes de petróleo?

A inicios de mes, el titular del Minem, Oscar Vera, reveló a Gestión que la petrolera estatal asumiría esos cuatro yacimientos, y que para eso no necesitaba mayores inversiones ni socio estratégico, pues los ingresos por la explotación de los lotes eran suficientes para cubrir sus costos de operación.

No obstante, previamente -a fines de marzo-, la empresa había señalado a este diario que su intención (en realidad) era asumir sólo dos lotes, el X y el VI (además del Lote I, que ya opera), es decir, que el asumir también el Lote Z-2B no habría estado en el radar de la petrolera pública.

Hoy el Perú produce cerca de 40,000 barriles de petróleo en promedio diario, y que el retorno de esos cuatro lotes antes citados al Estado (que producen cerca de 20,000 barriles por día, en promedio) significaría un retroceso en la privatización de yacimientos petrolíferos, que se estableció en los años 90.

Sobre la masificación del gas natural, ya el ministro Vera se había inclinado por una mayor participación estatal, pues dispuso que su sector construyera y operara nuevas redes de distribución de ese combustible, así como su transporte en cisternas especiales (ductos virtuales) sin pensar en convocar a esa tarea al sector privado, o entregarle a este su operación.

Vera ocupó diversas posiciones gerenciales y jefaturales en diferentes dependencias de Petroperú, y fue representante titular de los trabajadores en el directorio de la compañía. Era gerente corporativo de la refinería Talara antes de asumir como ministro.

En tanto, mediante resolución ministerial, el Minem aceptó la renuncia de Carlo De los Santos La Serna al puesto de confianza de director general de la Dirección General de Hidrocarburos de ese sector, dándosele la gracia por los servicios prestados. En este caso, trascendió, según fuentes del Gobierno, que el citado funcionario también se habría opuesto a la entrega de lotes sin socio a Petroperú.

Situación financiera de Petroperú aún complicada

En tanto, un informe de Fitch Ratings realiza una serie de observaciones y advertencias sobre la situación de la petrolera del Estado.

El informe -en el que mantiene la perspectiva de calificación negativa para la empresa, por el vínculo con la calidad crediticia y perspectiva del país- Fitch estima que la firma mantendrá una deuda estructural cercana a los US$5,000 millones, al menos en los próximos dos años.

Sostiene que ninguna de las medidas de apoyo que recibió en el 2022 por US$2,400 millones alivió el problema estructural de alto endeudamiento que asumió la compañía.

El monto antes mencionado comprendió una inyección de capital de US$1,000 millones, una garantía de hasta US$500 millones para su operación comercial, US$150 millones en reembolsos del Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles y la extensión de un préstamo de US$750 millones, que tiene periodo de gracia para pagar capital e intereses hasta diciembre del 2024.

Petrolera necesita mayor apoyo fiscal

Fitch consideró que todo ese apoyo consistió en medidas de último recurso para garantizar la seguridad energética nacional (enfrentar el desabastecimiento de combustibles), pero no para abordar el largo plazo (endeudamiento) de Petroperú.

En tal sentido, concluyó que esa empresa necesita aún un mayor apoyo (adicional a los US$2,500 millones ya otorgados), ya que persisten altos niveles de deuda y el apalancamiento continuaría progresivamente hasta el 2024, cuando concluya la calibración de la nueva refinería Talara y esta alcance operaciones comerciales y financieramente viables que le resulten favorables.

“Hasta el momento, la calibración ha resultado costosa, exigiendo un alto volumen de petróleo crudo que, debido a las condiciones del mercado mundial, se ha importado a precios elevados, lo que pesa sobre la ya débil liquidez y apalancamiento de Petroperú”, apuntó.

¿Solicitará nuevo préstamo?

Sin embargo, para el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, las estimaciones de Fitch se habrían quedado cortas, pues no se considera que la citada empresa, en su portal web, en referencia a su nueva refinería, incluyó una evaluación de préstamo por US$500 millones, y que estaría gestionando ante una agencia de crédito italiana.

Además, indicó que también ha trascendido que la petrolera estaría solicitando S/187 millones como capital de trabajo al Banco de la Nación, por lo que pidió que la empresa sincere sus requerimientos.

Petroperú responde

Poco antes de comunicar la renuncia del presidente de Petroperú, esta empresa respondió a Gestión que no tiene previsto solicitar nuevos créditos, y por ende, no existe ningún trámite al respecto.

Además, refirió que la nueva refinería Talara deberá operar al 100% en junio próximo, y que, además, el tramo I del Oleoducto Nor Peruano ya está operando, tal como lo había previsto días atrás el ministro de Energía y Minas.