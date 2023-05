El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, señaló durante su participación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso este viernes, que Petroperú requiere de un socio estratégico para invertir en la parte exploratoria y así aumentar la producción de los lotes pretroleros de Talara.

Según dijo, el texto sustitutorio que planea la mesa de trabajo -sobre el actuar de Petroperú en los lotes petroleros cuyos contratos están por vencer- se ajustaría a la realidad, “para no colisionar con la ley referida a las inversiones”.

“Petroperú, dada las circunstancias, no está en las condiciones para completar el arranque de las unidades y su flujo de caja no le deja hacer inversiones. Esto ya está contemplado cuando dice que podría asociarse o tener un socio que le permitiría adquirir este tipo de compromisos, porque los lotes están bajando en producción y reservas”, comentó.

“Esto permitirá la integración vertical de los hidrocarburos en el país. Es necesario porque en todos los países donde se desarrolla la cadena de valor de los hidrocarburos está integrado la producción de petróleo a la refinación; es el momento oportuno para que cuando se terminen estos contratos se logre esa integración que estamos seguro va a ser fundamental para el país”, resaltó.

Asimismo, el ministro Vera dijo que si se analiza lo que se tiene en Talara, “todos los lotes podría participar Petroperú ya que la limitación solo se da en la parte de la inversión, pero para ello siempre estaría acompañado de un socio inversionista siendo factible que esté en los lotes disponibles”.

“Los campos petroleros en Talara están en producción. Están generando dinero fresco y están ubicados en una posición en la que todo va directamente a la refinería, no se hace mayor gasto que en las bombas que trasladan de los pozos a la refinería (...) Petroperú está en capacidad de tomar esos lotes”, detalló.

Durante la rueda de preguntas, el titular del Minem dijo que lo que se busca es corregir el declive de producción y reservar que hay en este momento. “Si vemos los gráficos la producción se está yendo a pique y estamos en menos de 25,000 barriles y hace 30 años estaba en más del doble. Entonces, si en estos momentos tomamos los campos petroleros van a seguir produciendo la misma cantidad, pero la idea es que se haga inversión en la parte exploratoria, justamente para ampliar la producción, el socio es para ello”.

Interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Jorge Flores, propuso la ley que declara de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento de desarrollo y consolidación de la industria petrolera, a fin de contribuir con la seguridad energética del país.

“Con un único artículo mediante el cual se declara de interés de interés nacional que Petroperú mediante suscripción directa con Perupetro para los contratos de hidrocarburos para la adjudicación de todos los lotes petroleros para su exploración y explotación”, indicó.

“La suscripción de los contratos entre ambos estará alineada a la política energética nacional y a los objetivos anuales y quinquenales que apruebe el Minem (...) Los contratos no deberán generar pasivos firmes o contingentes presentes o futuros y no deberán afectar las garantías asumidas por la refinería de Talara y no demandarán recursos del tesoro público”, agregó.

Lo que se planteaba inicialmente

La comisión recibió cuatro proyectos que proponen -en líneas generales- que Petroperú asuma la operación de todos los lotes petroleros o algunos de ellos al término de la vigencia de los actuales contratos; incidir en la integración vertical de las operaciones de Petroperú que permita asegurar su participación en las etapas de exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y de otros productos derivados para maximizar utilidades y beneficios.

Asimismo, buscan que para la operación de los lotes petroleros que sean adjudicados a Petroperú sea de la mano con socios estratégicos calificados; y, finalmente, la desactivación de Perupetro.

Al no ser viables algunos de los puntos la comisión trabajó el texto sustitutorio.

