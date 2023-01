Entrevista

Masificación del gas natural

¿Qué planes tienen para avanzar en la masificación?

Tenemos objetivos claros, somos un gobierno de transición que tiene un año probablemente para poder trabajar de acuerdo con las instrucciones que tenemos de la presidenta Boluarte. Ella quiere ver resultados, cosas concretas que hagamos obras y lleguemos rápidamente a las zonas de escasos recursos.

¿Qué escenarios se han planteado para avanzar en la masificación?

Para ello tenemos dos escenarios. El primero es avanzar con lo que tenemos, que es algo que podemos ejecutar porque tenemos los recursos, que son fundamentales. En este año tenemos asignado S/460 millones que tenemos en el presupuesto para poder hacer mil kilómetros de ductos en la costa peruana, hablamos de Piura a Ica, con la idea de llegar a lugares de menores recursos. En Lima, por ejemplo, es una zona llena de cerros, lugares alejados que no tienen gas y a donde quisiéramos llegar rápidamente.

¿A cuántas familias más llevarán el gas en regiones de la costa?

Tenemos asegurados (recursos para construir redes para) unas 110,000 familias a las cuales podemos garantizar que en este periodo se va a poder distribuir, eso desde Piura hasta Ica.

¿Y para regiones del sur?

Luego tenemos S/ 800 millones más, que es lo que estimamos invertir en las regiones del sur. Hablamos de Puno, Cusco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Junín y Ucayali.

¿Allí el mismo Minem hará el tendido de ductos de gas natural?

Sí, esa es la idea, tender ductos, que es lo que puede llegar más rápidamente.

¿Y como llegaría el gas a esas zonas, mediante ductos virtuales (camiones cisterna especiales para transportar el gas comprimido)?

Probablemente sí, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo más rápido, eso queremos ejecutarlo este año o por lo menos hasta mediados del 2024. Lo que queremos es iniciar esto y dejarlo encaminado, porque sabemos que el tiempo es corto, y queremos que el Gobierno que venga le dé continuidad a esto que está trabado.

Y una vez que se construyan esas redes, ¿quién las administrará, Petroperú o se dará en concesión?

Por ahora eso está por definirse. Estamos primero recabando la información técnica para su ejecución, ya nos han tocado las puertas varias empresas interesadas en estos proyectos, pero en su momento, entiendo que se hará lo que más le convenga al país.

¿Cuándo empezarían a construir esas redes?

En estos momentos estamos trabajando con la conformación de los equipos; hemos venido al ministerio y hemos encontrado al equipo (que hará la masificación) por conformar, es importante tener técnicos calificados.

¿Participará Petroperú en la operación de esas redes?

Petroperú es una opción porque tiene técnicos de mucha experiencia; los técnicos que han terminado la construcción de la refinería probablemente los podamos usar, parte de ellos, para que nos ayuden en la administración y ver si lo trabajamos con compañías especializadas que conozcan el tema.

Gasoducto sur

¿Qué perspectiva se tiene por resolver para avanzar en el proyecto del Gasoducto al sur? El tema está judicializado por la empresa para que pueda recuperar la inversión que hizo. ¿Cuál sería la meta de este Gobierno?

Sabemos que es un tema que se ha paralizado; es complejo pero nuestra función es destrabar los grandes proyectos para que sea viable el país. Sabemos que eso de los ductos y los juicios que se tienen, debemos dejarlo a un costado, porque si esperamos que eso se solucione no haríamos nada.

¿Cómo lo van a avanzar?

Ese proyecto lo vamos a continuar tal como se concibió; estamos retomando los estudios técnicos que se tenían con la idea de relanzar eso. Probablemente ya cuando se hacen las ingenierías, nuevamente en las revisiones que hagamos, saldrán algunas cosas que se van a mejorar, optimizar de acuerdo al escenario actual. Lo vamos a relanzar y queremos avanzar hasta donde nos permita este año de trabajos de tal manera que el Gobierno que venga ya lo pueda continuar.

¿En este Gobierno esperan dejarlo avanzado como para lanzar una licitación (para que concluya y opere el proyecto)?

No, son etapas; por lo menos empezar las ingenierías, o continuar lo que se tiene, digamos para poder avanzar lo más que podamos. Nuestra idea es avanzar en corto tiempo.

¿Y el proyecto de masificación en siete regiones?

En realidad, tenemos ya asignado por el MEF, con su proyecto Punche Perú, S/ 460 millones para más de 1,000 kms. de ductos, que se instalará de Piura a Ica, para llegar a 210,000 familias de lugares deprimidos. Lo que se tiene ahora (en concesiones de distribución de gas), vamos a ampliarlo para que llegue a lugares donde falta.

¿y para las regiones del sur?

Tenemos S/800 millones destinados para eso; ya han venido varias empresas interesadas en meterse a ese trabajo. Con eso vamos a empezar; si se aprueba la ley (de masificación del gas) probablemente tengamos más recursos y eso se podría hacer más rápido.

¿Para avanzar eso se necesita la ley de masificación o no es necesario?

No es necesario. La ley nos permitirá complementar los recursos para hacer más obras. Lo ideal es que esté, sino se van a trabar proyectos de masificación, transformación de vehículos, llevar el gas a más lugares. Estamos coordinando con las comisiones del Congreso, aclarando puntos que quizás no se habían entendido. La idea es que todos estemos alineados. Han venido acá congresistas y les hemos aclarado los puntos.

Petroquímica para fabricar urea

La empresa Contugas tiene ya construido un ducto de gas y planteó, años atrás, extenderlo por la costa hasta el nodo energético del sur. ¿Cree que es una posibilidad o la descartan?

No, pienso que todas las opciones que favorezcan el desarrollo del gas hay que revisarlas, escucharlas y ver si van con el proyecto. Nosotros tenemos toda la apertura; ya hay empresas que se están acercando a hablar con nosotros con propuestas muy interesantes, que seguramente en algún momento nos van a permitir tomar la mejor decisión. Si ese proyecto es complementario (al gasoducto sur), en buena hora.

Hay la propuesta que avanzó el Gobierno de Castillo de hacer una planta petroquímica. ¿Cómo ve ese tema?

Sí, lo veo muy factible; acabamos de hacer la nueva refinería Talara, tenemos un equipo técnico de primer nivel, es un megaproyecto de mucha complejidad y podríamos tener un equipo técnico que nos podría ayudar en la fase inicial de la concesión de ese proyecto (de planta petroquímica).

Lotes del noroeste

¿Qué pasará con los lotes en la cuenca Talara? Perupetro tenía planeado sacarlos a licitación, pero eso se postergó, ¿Qué decisión van a tomar en los lotes con contratos por vencer en el noroeste?

Ese tema ya lo hemos tratado, tanto con Petroperú como con Perupetro; inclusive también tiene conocimiento nuestra presidenta, y todos coincidimos en que esos lotes, sobre todo los que están en producción, que son negocios en marcha, deben regresar a Petroperú. Asumo yo que Perupetro debe estar trabajando en eso para que sea aprovechado ese recurso, cuya producción tiene un bajo costo, porque son campos que en su momento produjeron mucho más, están en marcha y no requieren inversiones.

¿Porqué deben retornar esos lotes a Petroperú?

Todos esos campos deberían regresar a Petroperú, porque, para que se tenga una idea, el sacar un barril de petróleo en esas zonas está entre 8 a 10 dólares en Talara, y actualmente en el mercado de crudo lo venden a US$80 a USS$85 (el barril).

¿Es decir, hay un margen de refinación bastante alto para Petroperú?

El margen es altísimo en el tema de la producción. Ese margen, más el margen que nos va a generar la refinería, porque para que sepan, la refinería nueva va a generar márgenes tres veces mayores que lo que generaba con la refinería antigua, o sea, no solamente es (producir) combustibles limpios, sino también un gran margen porque tiene unidades de alta conversión.

Situación de Petroperú

¿Y la deuda que tiene Petroperú?

Todo eso va a ser en favor del país, porque le va a permitir a Petroperú, como empresa del Estado, pagar fácilmente su deuda de la inversión que tiene para 30 años, con los bonos que vendió, y encima vamos a tener precios muy competitivos para poder recuperar mercados y poder ofrecer buenos precios.

¿Y la inversión que requieren los lotes del Noroeste, y la que necesita el Lote 192, que espera inversión importante para su reactivación, de dónde va a salir?

Si hablamos de Talara, si hacemos número, por volumen de 27,000 barriles (que se producen en el noroeste), con esos márgenes importantes que hay, anualmente está generando ganancias del orden de US$1,000 millones más o menos. Si hablamos de inversión, hay allí dinero más que suficiente para cualquier tipo de inversión que se requiera. En realidad, el negocio, dada la coyuntura actual, es bastante rentable.

¿Y para la operación del Lote 192, Petroperú siempre va a ir en sociedad o no con Altamesa (con quien ya firmó contrato de operación)?

En el caso del Lote 192, para el cual esperamos que el contrato se firme el próximo mes, los lotes en sí se entregarían a Petroperú y la modalidad de operación (en sociedad con Altamesa) ya depende de la decisión que tome la empresa (estatal), porque en muchos casos, es probable que continúe con el personal que está trabajando allí, y siga produciendo, como fue el caso del lote 1 (en Talara).

¿En qué situación está el Lote 1, cuya operación asumió Petroperú?

Allí ha subido la producción. La recibió con 350 barriles (por día) y hemos subido en 30% la producción, operando con el personal que venía trabajando bajo la dirección de ingenieros de Petroperú. Tenemos gerentes, superintendentes en esos campos, que pueden continuar trabajando.

¿Petroperú ha podido recuperar su capacidad económico-financiera, porque hasta setiembre tenía déficit de capital de trabajo de US$400 millones? ¿Eso se ha resuelto?

Petroperú, desde que se formó haciendo su papel subsidiario, vende donde no vende nadie, la competencia, la otra refinería, o importadores, ellos venden donde se gana más y Petroperú llega donde no llegan ellos; pero esa logística tiene un costo que el país no lo siente. Desde hace tres años la refinería esta parada, y el margen de refinación que ello generaba se perdió.

Entonces, ¿cómo ha operado la empresa?

Petroperú está importando y vendiendo, y se ha estado manejando con esos márgenes que le generaba la importación y la venta, y con esa logística tan cara los negocios no han estado bien, pero no por mala gestión sino porque el escenario se presentó de esa manera.

El 2022, con el tema que pasó con la administración anterior, no se firmó contrato con la auditora el año previo. El 2021 todavía había salido en azul pese a solo dedicarse a la comercialización, y las calificadoras de riesgo vieron que Petroperú no cumplió con la auditoria y le bajaron dos categorías, y el capital de trabajo que tenia Petroperú en los bancos, nos cerraron las líneas de crédito, dejándonos sin liquidez.

¿Pero el Gobierno hizo una inyección de US$1,000 millones para Petroperú y qué se obtuvo a cambio?

El Gobierno dio dinero para pagar a los proveedores para que no haya escasez. Si bien el Estado nos dio US$1,000 millones, pero también por la construcción del proyecto de modernización de Talara hemos entregado US$1,600 millones al Estado por concepto de impuestos. Por el fondo de compensación, recién nos están devolviendo.

Deuda del fondo con Petroperú

¿Y qué ha pasado con la deuda que tenía el Fondo de Estabilización de Combustibles con Petroperú?

El Estado tenía una deuda, como de US$1,600 millones, y recién ahora para Petroperú son algo mas de US$600 millones que esta semana se debe estar materializando, devolviéndonos dinero.

Entonces, ¿cómo se va a resolver el problema financiero de la empresa?

El funcionamiento de Petroperú genera al año ingresos al Estado por S/10,000 millones en impuestos; entonces, Petroperú genera ingresos al Estado, y ahora que la refinería está arrancando, va a bajar la dependencia de los bancos porque vamos a tener menos importaciones.

Refinería de Talara

¿Cuándo se prevé que Petroperú alcance producción a plena capacidad?

El contrato que se tiene con las contratistas en construcción, tiene como plazo límite el mes de marzo; ese mes termina el contrato de construcción y operación, y nos deben entregar la planta funcionando al 100%. Sin embargo, esta semana debemos sacar las gasolinas de bajo azufre y probablemente el fin de semana, el diesel de bajo azufre, que es lo que más se consume en el país.

¿En qué fase de operación se encuentran las nuevas unidades de la refinería?

Si Dios quiere, a fin de mes estaríamos ya estabilizando las unidades, y podríamos estar hablando de un segundo objetivo de tres cumplidos; el primero fue recibir las unidades de destilación que ya están con nosotros, y todos los servicios que permiten arrancar la refinería.

¿Ya están las unidades principales y auxiliares?

Claro, primero están las auxiliares, porque son cinco paquetes grandes; la refinería se autoabastece de energía, electricidad, obtiene agua de mar, y los excedentes de la energía se inyectarán al sistema eléctrico interconectado.

¿Entonces la producción plena se alcanzará en marzo?

Probablemente, porque de acá las otras unidades grandes de alta conversión ya están arrancando, y para marzo ya deben estar en pruebas finales, y producir los 90,000 o un poco más de barriles.

¿En ese momento usuarios sentirán rebaja de precios?

Creo que dejando de importar nosotros, se notará la balanza entre el tema económico y financiero, y si a eso se suma los lotes en camino, este año debemos ver ese resultado. La inauguración es este viernes, pero dependerá de la agenda, sino será la otra semana, como máximo.