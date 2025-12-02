El Perú logró ser reelegido como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la Categoría “C” para el periodo 2026-2027, en el marco del 34.º periodo de sesiones de la Asamblea General del organismo, realizada en Londres el 28 de noviembre. La ratificación consolida la presencia del país en uno de los espacios de mayor relevancia para la toma de decisiones sobre la seguridad y regulación del transporte marítimo a nivel global, y constituye un respaldo explícito de la comunidad internacional.

La campaña para esta reelección fue impulsada de manera coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, la Embajada del Perú en el Reino Unido y la Marina de Guerra del Perú, que actuó como autoridad marítima nacional. Según fuentes del Gobierno, todas ellas desarrollaron y ejecutaron de manera exitosa la estrategia y el plan de campaña.

Desde el Ejecutivo se destaca que esta permanencia en el Consejo de la OMI tiene un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos definidos en la Política Nacional Marítima, los cuales se encuentran alineados con los principios y metas de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030.

Perú renueva asiento en la OMI y consolida rol en gobernanza marítima mundial. Foto: Marina de Guerra del Perú.

El nuevo periodo también plantea desafíos. La participación en el Consejo exige al país avanzar en la adopción y armonización de estándares internacionales con la normativa interna, particularmente en ámbitos vinculados a infraestructura resiliente, industrialización sostenible, mitigación de impactos ambientales y protección de los océanos.

Las autoridades sostienen que ello requiere fortalecer alianzas globales, impulsar inversiones y priorizar políticas basadas en evidencia.

Con esta reelección, el Perú ratifica su intención de desempeñar un rol más activo frente a los retos del sector marítimo, tanto en materia de seguridad como de sostenibilidad. El compromiso asumido, señalan fuentes diplomáticas, incluye la promoción de medidas orientadas a salvaguardar la vida humana en el mar y preservar los ecosistemas marinos, en beneficio de los Estados miembros y del comercio internacional.