La Marina de Guerra del Perú (MGP) iniciará este 21 de octubre las inscripciones para el proceso de asimilación de profesionales técnicos 2026 para integrar las filas de dicha institución castrense en las diversas especialidades requeridas. En esta nota te contamos los requisitos y pasos para postular.

Este proceso de selección está dirigido a profesionales con formación técnica o universitaria que cuenten con valores, disciplina y habilidades especializadas para desempeñarse en tierra o en el mar. Los postulantes seleccionados podrán integrarse a la MGP como oficiales para la defensa nacional.

Los profesionales técnicos requeridos corresponden a las siguientes especialidades: músico (viento metal), específicamente euphonista o trombonista; comunicador audiovisual, mecánico automotriz y auxiliar en contabilidad. El proceso cierra el 14 de noviembre.

Requisitos