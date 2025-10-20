Carreras técnicas. (Foto: Minedu)
La Marina de Guerra del Perú (MGP) iniciará este 21 de octubre las inscripciones para el proceso de asimilación de profesionales técnicos 2026 En esta nota te contamos los requisitos y pasos para postular.

Este proceso de selección está dirigido a profesionales con formación técnica o universitaria que cuenten con valores, disciplina y habilidades especializadas para desempeñarse en tierra o en el mar. Los postulantes seleccionados podrán integrarse a la MGP como oficiales para la defensa nacional.

Los profesionales técnicos requeridos corresponden a las siguientes especialidades:

Requisitos

  • Ser peruano de nacimiento o hijo de padres peruanos, nacido en el extranjero o inscrito en el consulado respectivo.
  • Talla mínima: varones (1.65 metros) y damas (1.60 metros).
  • No menor de 20 años ni mayor de 32 años contados hasta la fecha de inscripción.
  • Ser declarado apto psicofisicamente por la Dirección de Salud de la Marina y/o Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”.
  • Aprobar las pruebas del concurso y ocupar vacante según el rol de mérito
  • Peso según al reglamento de Capacidad Psicosomática de los Servicios de Salud de la Marina de Guerra del Perú
  • Tener el título a nombre de la nación de la especialidad requerida, obtenido en una Institución de Educación Superior foránea a la institución.
  • No haber sido separado de ninguna Escuela o Instituto de Formación Profesional de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional por medida disciplinaria, insuficiencia profesional, sentencia judicial o no apto para la vida militar. 

