La Marina de Guerra del Perú (MGP) iniciará este 21 de octubre las inscripciones para el proceso de asimilación de profesionales técnicos 2026 para integrar las filas de dicha institución castrense en las diversas especialidades requeridas. En esta nota te contamos los requisitos y pasos para postular.
Este proceso de selección está dirigido a profesionales con formación técnica o universitaria que cuenten con valores, disciplina y habilidades especializadas para desempeñarse en tierra o en el mar. Los postulantes seleccionados podrán integrarse a la MGP como oficiales para la defensa nacional.
Los profesionales técnicos requeridos corresponden a las siguientes especialidades: músico (viento metal), específicamente euphonista o trombonista; comunicador audiovisual, mecánico automotriz y auxiliar en contabilidad. El proceso cierra el 14 de noviembre.
Requisitos
- Ser peruano de nacimiento o hijo de padres peruanos, nacido en el extranjero o inscrito en el consulado respectivo.
- Talla mínima: varones (1.65 metros) y damas (1.60 metros).
- No menor de 20 años ni mayor de 32 años contados hasta la fecha de inscripción.
- Ser declarado apto psicofisicamente por la Dirección de Salud de la Marina y/o Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”.
- Aprobar las pruebas del concurso y ocupar vacante según el rol de mérito
- Peso según al reglamento de Capacidad Psicosomática de los Servicios de Salud de la Marina de Guerra del Perú
- Tener el título a nombre de la nación de la especialidad requerida, obtenido en una Institución de Educación Superior foránea a la institución.
- No haber sido separado de ninguna Escuela o Instituto de Formación Profesional de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional por medida disciplinaria, insuficiencia profesional, sentencia judicial o no apto para la vida militar.