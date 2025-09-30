Tradicionalmente los ingredientes de la ocopa arequipeña se procesan en un batán. Se sirve principalmente como entrada. Foto: difusión
Tradicionalmente los ingredientes de la ocopa arequipeña se procesan en un batán. Se sirve principalmente como entrada. Foto: difusión
La ocopa arequipeña ha sido catalogada como la tercera preparación alimenticia peruana reconocida con la

Dicho distintivo también se ha concedido al Pan de Anís de Concepción y a la Papa a la Huancaína.

El Indecopi destacó el valor cultural y gastronómico de la ocopa arequipeña y entregó el galardón a la Sociedad Picantera de Arequipa, promotora de la solicitud.

Según el director de Signos Distintivos del Indecopi, Sergio Chuez, este sello no solo protege una receta, sino que también preserva saberes ancestrales y potencia el turismo gastronómico.

Cabe añadir que la ocopa mantiene ingredientes y técnicas tradicionales por más de 30 años, y que su receta actual se consolidó gracias a las picanterías arequipeñas, catalogadas como “guardianas de su legado”. Religiosamente, se sirve como entrada y se decora con huevo duro, aceituna de botija y lechuga. El huacatay y ají amarillo le dan el sabor peculiar.

¿Qué sigue? También se otorgó la marca de certificación “Sociedad Picantera de Arequipa” y su logotipo, con lo que se podrán garantizar estándares de calidad y autenticidad en establecimientos culinarios, a fin de garantizar la sazón galardonada y reactivar la economía regional.

