El Ministerio de Salud , encabezado por el ministro César Vásquez, decidió rechazar un préstamo de más de 300 millones de soles otorgado por el Banco Mundial. Los fondos estaban destinados a fortalecer el sistema nacional de salud mediante infraestructura, equipos y centros especializados para enfrentar futuras epidemias, en el contexto de un clima global cambiante, informó Cuarto Poder.

“Yo llegué y le puse el pare al Banco Mundial”, afirmó César Vásquez, quien indicó que el gobierno ha decidido asumir el financiamiento con recursos públicos. La presidenta Dina Boluarte, según sus palabras, respaldó esta decisión.

Este giro drástico se produce tras un desacuerdo con el organismo internacional respecto a la designación de Consuelo Perales Mesta, coordinadora de la unidad ejecutora del proyecto. Perales, una docente con presuntos vínculos a Alianza para el Progreso —el partido del ministro Vásquez—.

De acuerdo al dominical Perales Mesta fue impuesta en el cargo a pesar de que no contaría con el respaldo del Banco Mundial, que había recomendado a otro candidato y expresado su preocupación por los estándares de idoneidad.

Perales enfrenta investigaciones fiscales por presunta malversación de fondos durante su gestión en el Hospital Regional de Lambayeque, lo que generó serias objeciones desde la comunidad técnica y de cooperación internacional. A pesar de ello, el Ministerio insistió en mantenerla.

El Banco Mundial había desembolsado cerca de S/24 millones, pero a la fecha no se ha ejecutado ninguna obra. Solo se ha avanzado un 8% del proyecto, y ante los retrasos, el organismo había accedido a extender los plazos hasta 2026, con la condición de restructurar el equipo ejecutor mediante un concurso público.

Expertos como Omar Neyra, médico salubrista, y Óscar Ugarte, exministro de Salud, advierten que esta decisión podría perjudicar gravemente al país en el mediano y largo plazo. “Le estás diciendo al Banco Mundial que no te interesa hacer las cosas bien”, dijo Neyra. “Estamos perdiendo una gran oportunidad para dar el salto hacia una salud moderna y preventiva”, agregó.

Los fondos estaban destinados a la construcción de laboratorios de última generación, tres centros macro regionales de bioinformática, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Epidemiología en Chorrillos, relató el dominical.

Ante el quiebre del contrato, el Ejecutivo ha anunciado que el proyecto será asumido por el Estado peruano, a través de una asociación público-privada gestionada por ProInversión.

El presidente del Instituto Nacional de Salud (INS), Diego Venegas, defendió esta medida como un “cambio de modelo” para evitar que el proyecto se convierta en un “elefante blanco”.

No obstante, el financiamiento aún no está asegurado. Según explicó Venegas, los recursos saldrán de la reformulación de otros proyectos que no se ejecutarán este año, lo cual ha sido duramente criticado por el exministro Oscar Ugarte. “Financiar un proyecto tan importante con el fracaso de otros no tiene ninguna lógica”, expresó.

Aún se espera la comunicación formal al Banco Mundial sobre la finalización del apoyo financiero. El organismo ya ha emitido un comunicado el 31 de marzo manifestando su disposición a retirarse del proyecto tras la confirmación oficial.

La decisión final sobre el destino de los fondos y del proyecto ahora recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En torno a la denuncia contra Venegas, Venegas indicó que: “cuando encontramos este tipo de denuncias lo que hacemos Es inmediatamente advertir a los órganos de control y ya hemos hecho lo que corresponde en este momento que sepamos No hay ninguna sanción sobre la mencionada funcionaria”.