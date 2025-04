El Ministro de Salud (Minsa), César Vásquez, anunció la destitución de la directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sonia Delgado Céspedes, quien solo duró un día en el cargo.

Durante su participación en la comisión de Salud del Congreso, Vásquez explicó que el cambio se realizó por un tema de transparencia, ante la denuncia de un presunto conflicto de intereses que tendría dicha funcionaria. “(Se le destituye) para no dejar ningún atisbo de duda”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Susalud interviene clínica Jesús del Norte por presunto uso de suero defectuoso

La respuesta de Delgado no se hizo esperar. En diálogo con RPP, la extitular del Digemid pidió la renuncia de Vásquez en el Minsa, a raíz de las muertes de, al menos, cuatro personas tras usar un lote de suero defectuoso producido por el laboratorio Medifarma.

“Yo pienso y, es más, se lo he comentado muy amable, que tiene que asumir la solución en este momento. Y eso es responsabilidad de él (César Vásquez). Apenas se solucione el tema del desabastecimiento del suero fisiológico tiene que renunciar. Se lo ha dicho amablemente”, indicó esta mañana.

A su juicio, el titular del sector tiene una responsabilidad política frente a esta situación, por lo que consideró que debería dar un paso al costado y no esperar a que sea censurado por el Congreso.

Esto, al ser consultada por la moción de interpelación que se alista en su contra, a fin de que responda por estos hechos ante el Pleno.

“Será su decisión. El comentario fue mío, pero lo que se tiene que hacer ahora es solucionar esta crisis y ya lo está haciendo. Me consta, porque está trabajando para solucionar esto que se ha generado de manera irresponsable”, sostuvo.

“Mi posición es que el ministro debería solucionar el problema y no llegar a la censura”, añadió.

Niega conflicto de intereses y cualquier vinculación con APP

En otro momento, negó tener conflicto de intereses, al recordar que renunció a las dos empresas que asesoraban a Digemid. Además, negó tener cualquier denuncia o investigación por corrupción.

“Yo sí fui socia de estas dos empresas (Delpher S.A.C. y Somefarm S.A.C.), pero hace dos años no formo parte de ellas. Formar empresa no es delito, lo que sí es delito es la corrupción. No tengo ninguna denuncia por temas de corrupción. No tengo nada que ver con estas empresas y Medifarma”, recalcó, tras precisar que la removieron del cargo solo “por una foto”.

También rechazó los señalamientos de una presunta militancia en Alianza para el Progreso (APP), al asegurar que su afiliación en el 2007 fue indebida y que solicitó su desafiliación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).