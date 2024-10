El ministro Rómulo Mucho estaría enfrentando un nuevo cuestionamiento durante su gestión y es que a través de un informe de Cuarto Poder se conoció que a dos mineras, sancionadas por contaminación ambiental, se les habría otorgado el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), tras reunirse con él.

De acuerdo al informe periodístico, durante su gestión, un grupo de dirigentes mineros, encabezados en ese momento por Paul Apaza, consiguió en tiempo récord dicho beneficio.

Según el portal de transparencia, Apaza Coyla sostuvo dos reuniones con el ministro Rómulo Mucho. La primera tuvo lugar el 27 de febrero de 2024, de 9:00 a.m. a 10:15 a.m., y la segunda, el 12 de marzo de 2024, de 9:30 a.m. a 9:50 a.m.

“Hablamos básicamente del proceso de formalización del Reinfo, no (fuimos) a pedirle, fuimos a hablar un poco de todo lo que es el sector de la pequeña minería y el punto central fue el Reinfo. Yo era en ese entonces presidente de la central de cooperativas”, detalló Apaza al dominical.

El informe sostiene que los mineros provenían de La Rinconada, una de las zonas más peligrosas del país, caracterizada por la presencia de economías ilegales y numerosos delitos. La reunión no era con una cooperativa minera, sino con una minera que había sido sancionada con 43 UIT por contaminar aguas en Puno.

Reinfo misterioso

Cuarto Poder sostiene que 48 horas después de la reunión con el ministro Mucho, Apaza y su central de mineros de La Rinconada obtuvieron la obtención del Reinfo.

“Se resuelve: actualícese e incorpórese la actividad de beneficio de la central de cooperativas mineras La Rinconada y Lunar de oro, limitada en el registro integral de formalización minera (Reinfo), en mérito a lo resuelto por la dirección regional de energía y minas de Puno”, se lee en el documento formal.

Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, en nuevos cuestionamientos por brindar Reinfo a minera suspendida. Foto: Gob.pe

El documento oficial, firmado el 14 de marzo de 2024 por Mayra Figueroa Valderrama, mano derecha del ministro de Energía y Minas, desde el 1 de marzo de este año.

Este cambio no habría sido posible sin la aprobación de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno ni la “luz verde” de la Dirección General de Formalización, liderada por Figueroa Valderrama.

Para Pedro Yaranga, especialista y consultor en seguridad integral, resulta alarmante que el Ministerio de Energía y Minas haya otorgado el Reinfo, una herramienta destinada al proceso de formalización, a una empresa minera que aparenta ser minera artesanal, a pesar de tener antecedentes de contaminación ambiental en 2022.

Cambios inesperados

El jueves 10 de octubre, el portal del Reinfo del Ministerio de Energía y Minas indicaba que la Central de Cooperativas Minerales Rinconada y Lunar de Oro tenía dos inscripciones vigentes: una para la actividad minera de explotación relacionada con el derecho minero Ana María número 4, con código 13007079X1, y otra para la actividad de beneficio en la misma ubicación geográfica.

Sin embargo, la tarde del viernes 11, la situación cambió, pues ante la insistencia de obtener información por parte del dominical, el Ministerio de Energía y Minas alteró la vigencia del Reinfo, que aparentemente había sido otorgado en tiempo récord, pasando de vigente a una repentina suspensión.

