La titular del Ministerio de Educación (Minedu), Magnet Márquez Ramírez, afirmó este miércoles la gratuidad de la enseñanza tras descartar la privatización de la educación. La funcionaria aclaró que el sector ya ha opinado anteriormente respecto el proyecto de ley sobre la implementación de un sistema de voucher educativo en el Perú.

Como se sabe, el año pasado, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), presentó un proyecto de ley 2951/2022-CR, que propone la creación de este sistema de los voucher en materia educativa.

“Se dice que se piensa privatizar la educación. Esto es raíz de un proyecto de ley, que todavía está en discusión, presentado por un congresista respecto al sistema de voucher que se ha aplicado en otros países. Desde ya les comento que nosotros hemos analizado el caso y creemos, en principio que requerería de muchos ajustes para que si es que en algún momento se pudiera aplicar en nuestro país. Es decir, en este momento, no hay nada en particular. En su momento hemos opinado y el año pasado el Ministerio ha dado su opinión, y eso está en debate, pero no se va a dar la privatización” , indicó.

“Aseguramos desde el gobierno la gratuidad de la enseñanza. Es indiscutible. La respetamos y no vamos a permitir nada que pueda poner en riesgo esa gratuidad. No hay privatización”, remarcó.

En otro momento, Márquez Ramírez se pronunció sobre la resolución ministerial 150-2023 por lo que descartó también la municipalización de la educación.

“También se habla de la municipalización de la educación. El tema es por una resolución del ministerio donde se aprueba un plan de descentralización y que supone la transferencia de algunas funciones a la Municipalidad de Lima, que tiene un régimen especial, y que funciona como un gobierno regional en el ámbito de Lima Metropolitana”, refirió.

“Es decir, esto se ha hecho con todos los gobiernos regionales y en el caso de Lima Metropolitana corresponde hacerlo con la Municipalidad porque es la que hace las veces de gobierno regional. Entonces no hablamos de municipalización sino que estamos dentro del marco de la ley de descentralización tal como se ha venido trabajando desde año anteriores”, agregó.

¿De qué trata el proyecto de ley de voucher educativos?

Estos voucher educativos se tratan de documentos que otorgaría el Minedu a los padres de familia o tutores, a través de la UGEL, por un monto determinado de dinero de forma anual mediante un decreto supremo y que corresponde al costo unitario promedio anual de un alumno en el sistema público.

La propuesta que sigue en debate, precisa que es posible utilizar estos voucher en colegios privados con una pensión superior a la del monto de este, siempre y cuando los padres de familia o tutores de alumnos se comprometan al pago de la diferencia.