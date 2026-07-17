El Ministerio de Cultura (Mincul) aprobó el ingreso libre los días 27, 28 y 29 de julio del 2026 a los museos y museos de sitio administrados por la entidad para todos los visitantes nacionales y extranjeros residentes en el país, de acuerdo al horario de atención de cada museo.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 000221-2026-MC, la Dirección General de Museos dispone las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

La norma se enmarca en la Nueva Ley General de Turismo, que con el objeto de promover el turismo interno, faculta a las autoridades de establecer, en determinados períodos, tarifas promocionales para el ingreso a las áreas naturales protegidas o a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

La red de museos se extiende por todas las regiones del país. Algunos de los más destacados y visitados administrados por el sector incluyen:

En Lima Metropolitana:

Museo Nacional del Perú (MUNA)

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Museo Nacional de la Cultura Peruana

Museo de Arte Italiano

Museo José Carlos Mariátegui

Casa de la Gastronomía Peruana

Lugar de la Memoria (LUM)

Museo de Sitio Pachacamac; Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja”–Puruchuco

Museo de Sitio Huallamarca

Museo de Sitio Huaca Pucllana

Museo de Sitio El Mirador Cerro San Cristóbal

Museo Postal y Filatélico del Perú

En el Norte del Perú (Lambayeque, Piura, La Libertad):

Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque)

Museo Arqueológico Nacional Brüning (Lambayeque)

Museo Nacional Sicán (Ferreñafe)

Museo de Sitio Chan Chan (La Libertad)

En el Sur del Perú (Ica, Cusco, Tacna):