Museo de Sitio Parque de la Muralla. (Foto: Museos de Lima)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Cultura (Mincul) aprobó el ingreso libre los días 27, 28 y 29 de julio del 2026 a los museos y museos de sitio administrados por la entidad para todos los visitantes nacionales y extranjeros residentes en el país, de acuerdo al horario de atención de cada museo.

Mediante la , la Dirección General de Museos dispone las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

La red de museos se extiende por todas las regiones del país. Algunos de los más destacados y visitados administrados por el sector incluyen:

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En Lima Metropolitana:

  • Museo Nacional del Perú (MUNA)
  • Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
  • Museo Nacional de la Cultura Peruana
  • Museo de Arte Italiano
  • Museo José Carlos Mariátegui
  • Casa de la Gastronomía Peruana
  • Lugar de la Memoria (LUM)
  • Museo de Sitio Pachacamac; Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja”–Puruchuco
  • Museo de Sitio Huallamarca
  • Museo de Sitio Huaca Pucllana
  • Museo de Sitio El Mirador Cerro San Cristóbal
  • Museo Postal y Filatélico del Perú

En el Norte del Perú (Lambayeque, Piura, La Libertad):

  • Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque)
  • Museo Arqueológico Nacional Brüning (Lambayeque)
  • Museo Nacional Sicán (Ferreñafe)
  • Museo de Sitio Chan Chan (La Libertad)

En el Sur del Perú (Ica, Cusco, Tacna):

  • Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas (Ica)
  • Museo Histórico Regional del Cusco
  • Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón” (Machupicchu)
  • Museo Histórico Regional de Tacna

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