La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que este jueves 9 de octubre se llevará a cabo una mesa de trabajo conjunta con la participación del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y los gremios de transportistas de Lima y Callao. La cita se realizará a las 8:30 a. m. en Palacio de Gobierno .

Según el comunicado difundido por la PCM, el transporte urbano es una de las prioridades del Gobierno y del Parlamento, por lo que en los últimos días se realizaron reuniones de coordinación orientadas a garantizar la seguridad tanto de los transportistas como de los usuarios.

Las más recientes se desarrollaron el lunes 6 y martes 7 de octubre en las sedes de la PCM y del Congreso, respectivamente.

“El objetivo es unir esfuerzos y voluntades en beneficio del sector transporte”, indicó la institución, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre los poderes del Estado para atender las demandas del sector y promover soluciones sostenibles.

Comunicado de la PCM. Foto: X.

La PCM destacó que esta mesa de trabajo representa un esfuerzo de coordinación interinstitucional y una señal de diálogo. “Es momento de dar el ejemplo a la población: solo la unidad en busca de la mejor solución puede traer resultados importantes”, agregó el comunicado.

Como se recuerda, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo habían convocado por separado a los gremios de transporte para reuniones programadas el mismo día y a la misma hora. Ambas citas coincidían este jueves 9 por la mañana. Con el anuncio de la PCM, finalmente se unificaron en una mesa de trabajo conjunta que reunirá a representantes de ambos poderes del Estado con los gremios del sector.

El Gobierno concluyó la noche del lunes la reunión sostenida con los principales gremios de transportistas, tras una jornada de protestas y suspensión parcial de servicios en Lima Metropolitana y el Callao. El encuentro, que finalizó con la suscripción de un acta de acuerdos, permitió levantar el paro de transportistas anunciado del martes 7 de octubre.