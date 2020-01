En la víspera el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que en Lima Metropolitana se cerrarán 264 establecimientos que brindan servicios educativos sin contar con autorización del sector, de manera que entre 2,000 y 4,000 niños y niñas que albergan estos 'colegios estafa’ serán los afectados por la medida puesto que deberán ser trasladados a otros colegios formales.

Sin embargo, existen otros 1,315 colegios privados en la capital considerados como informales que -a diferencia de los 264 establecimientos- sí cuentan con algún grado de formalidad, por lo que pueden seguir brindando servicios educativos, de acuerdo con el director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Daniel Anavitarte.

Según dijo, al tener la oportunidad de seguir funcionando ello también beneficiará a sus estudiantes. Así, precisó que la población estudiantil de estos colegios alcanza los 40,000 estudiantes, quienes podrán continuar sus estudios en esas instituciones y, además, no perderán el grado educativo que cursan (inicial, primaria o secundaria).

El funcionario explicó que se considera un colegio informal a aquel que tiene la autorización para brindar servicios educativos, pero ofrece servicios distintos a los autorizados; o brinda los servicios en locales distintos a los que tiene autorización.

Por ejemplo -detalló- un colegio privado puede tener la autorización para ofrecer el servicio para educación inicial, pero luego ofrece servicios para el nivel primaria. Por ello, este colegio ya se considera informal.

Bajo este contexto, Anavitarte precisó que como estos colegios tienen algún nivel de formalidad -al tener la autorización de funcionamiento-, la estrategia para ellos es buscar que efectivamente se formalicen.

“(Se busca) dar asistencia técnica a esas escuelas para que regularicen la situación que todavía no está bajo el marco legal, para no privar a los estudiantes que ya están en esas escuelas y no tener que trasladarse”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que si la escuela opta por la formalización, se deberá adoptar a los requerimiento que tendrá listo el Minedu en 180 días; en tanto no elegir la formalidad, se procederá con similar proceso de los 264 establecimientos: el cierre y la aplicación de una multa.

En cuanto a los alumnos, si estos colegios optan por formalizarse al 100%, los estudiantes se podrán mantener en la escuela y no perderán el grado que cursan.

“(Los alumnos) se pueden mantener en esa escuela sin ningún problema, se terminan de formalizar y todo puede continuar. Hacia atrás los estudios son válidos porque en esa ruta de formalización, uno de los hitos de formalización será regularizar los estudios de los chicos que están en la escuela”, sostuvo.

Ninguna oportunidad

En funcionario precisó que en el caso de los colegios que no cuentan con autorización del Minedu (los 264) serán cerrados de manera definitiva y recibirán una multa que varía entre 50 UIT (S/ 210,000) y 100 UIT (S/420,000).

“En los casos de estos establecimientos se hará una supervisión de cierre porque eso es una situación totalmente ilegal, y si es que quieren formalizarse tiene que ir ese promotor (propietario del colegio) por la ruta de una nueva escuela con autorización de funcionamiento de cero, porque lo que estaba haciendo era ilegal y debe sancionarse”, expresó.

Detalló que los niños que estudiaban en estos establecimientos deberán ser trasladados a otros colegios formales a través de una estrategia denominada “Lima Aprende” y para ello se trabaja de manera coordinada con la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRLM).

Sostuvo que en el proceso de traslado, a los niños que estudiaron en estos establecimientos se les aplicará una prueba de educación de acuerdo a la edad que tengan, de manera que puedan validar el nivel en el que efectivamente se encuentran.