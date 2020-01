A partir de mañana el Ministerio de Educación (DU) contará con la facultad para cerrar establecimientos que brindan servicios educativos sin autorización del sector a nivel nacional, los cuales son considerados informales.

Dicha medida se podrá de ejecutar de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 002-2020 publicado este miércoles que establece modificaciones en la Ley de Centros Educativos Privados.

Al respecto, Daniel Anavitarte, Director General de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, explicó que anteriormente esta cartera no tenían ninguna competencia para cerrar estos establecimientos, pese a estar identificadas.

“Aún cuando los teníamos detectados y sabíamos que estaban estafando a nuestras familias, y a nuestros niños y niñas, no podíamos cerrarlos porque no teníamos la competencia dado que no son escuelas. Teníamos que apelar a las municipalidades y se hacía un trámite muy complejo”, sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa.

En esa línea, precisó que a la fecha se han identificado 264 establecimientos en Lima Metropolitana que funcionan a pesar de no estar autorizadas por el sector, y al amparo de este DU, serán cerradas.

Según dijo, estos establecimientos albergan entre 2,000 y 4,000 alumnos, y se encuentran ubicadas en Lima Norte y Lima Sur.

Se duplicó la matrícula

Anavitarte señaló que, en el año 1998 la matrícula en los colegios privados alcanzó un millón a nivel nacional y al 2018 se elevó a 2 millones, lo que representa un aumento del 100%, de manera que en los últimos 10 años las matrículas en escuelas privadas se ha duplicado.

Según dijo, este crecimiento explosivo responde a que las condiciones para instalar un colegio privado en el Perú son muy sencillas, de manera que este DU busca reducir la creación de más instituciones educativas de baja calidad.

Ante ello, precisó que los padres de familias pueden identificar los colegios privados formales ingresando al portal www.identicole.minedu.gob.pe, esto considerando que las clases inician el 16 de marzo.

El funcionario precisó que si el padre o madre de familia encuentra una oferta de matrícula de un colegio privado, lo busca en el citado portal y no lo encuentra, es porque esa institución es informal