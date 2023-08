El último fin de semana la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) sostuvo una reunión en el auditorio de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, la cual concluyó con la conformación de una subcomisión de trabajo para evaluar el aforo.

Dicho grupo, deberá elaborar un informe que será presentado el 29 de agosto. “Son especialistas en turismo y patrimonio, estamos a la espera del informe de la subcomisión técnica”, refirió Maritza Rosa Candia, directora de Cultura, a Andina.

El problema que se espera solucionar, y que se arrastra en temporada alta, es la masiva afluencia de visitantes que llegan a Machu Picchu Pueblo y hacen largas colas para obtener 1,000 boletos, de los 4,044 que ofrece por día el Ministerio de Cultura (Mincul). Un total de 3,044 se venden de manera presencial en la ciudad del Cusco y de forma virtual.

Durante la compra de tickets, turistas han denunciado maltratos e incluso estafas, ya que agencias informales los llevaron asegurándoles contar con los boletos de ingreso a la ciudadela inca. “Se registraron falsificaciones de boletos, otros les indicaron que conseguirían en Machu Picchu, sorprendiéndolos”, se denunció.

La directora de Cultura estimó que la cantidad de turistas que ingresan a Machu Picchu en la última semana oscila entre 3,800 y 3,900; sin embargo, esta cifra irá en aumento en los próximos años si no se presentan conflictos sociales, como las protestas que se produjeron a inicios del año en el sur del país.

Por su parte, Saúl Caipani Altamirano, gerente de la Gercetur, mencionó que existe un compromiso con los integrantes de la UGM (gobierno regional, ministerios de Cultura, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo y la municipalidad de Machu Picchu), para promover soluciones; resultado de ello es la conformación de la subcomisión técnica en mención.

No obstante, analizan que el problema no solo es la capacidad de carga. “No es solamente el aforo, no solo es el tren, la problemática es más general, tenemos que tocar el tema de manera amplia. Esta comisión tiene que sincerar las cifras, poner un panorama más claro y tomar acciones, decisiones mucho más claras para este año y pensando en que se nos viene un aeropuerto y un perfil de un turista mucho más exigente”, expresó.

Caipani subrayó que el turista tiene que ser recibido de forma responsable, desde el sistema de transporte hasta los servicios en guiado, hoteles, restaurantes.

“Tenemos que sincerar cifras, es lo que le hemos pedido a PeruRail [empresa de transporte ferroviario Cusco-Ollantaytambo-Machu Picchu], que ha dicho que ya está en una capacidad máxima”, sostuvo.

“El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nos ha dicho que en el futuro se incrementará el número de turistas; entonces, cómo vamos a reaccionar ante ese tema si la empresa que lleva turistas nos ha dicho que está en su capacidad máxima. Tenemos que ver nuevos modelos, por eso muy importante tener claro el panorama que nos dará esta subcomisión, adoptar las acciones del caso y hacer un nuevo modelo de gestión de Machu Picchu”, finalizó.

