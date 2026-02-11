Estación Gamarra. (Foto: Difusión)
La estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima fue cerrada esta mañana luego de que se reportara el asesinato de una persona en las inmediaciones, hecho que ha generado gran conmoción entre comerciantes y transeúntes de la zona.

La Policía Nacional del Perú (PNP)

Al lugar llegaron representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística, quienes vienen recogiendo evidencias y tomando las muestras necesarias para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con los primeros reportes policiales, en la escena se han encontrado cuatro casquillos de bala.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Según diversos testimonios, el sujeto se encontraba tomando desayuno cerca a la estación Gamarra cuando fue atacado por desconocidos.

Las autoridades continúan recabando información, así como revisando cámaras de seguridad de la zona, a fin de identificar a los responsables de este crimen.

