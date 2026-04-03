El papa León XIV encabezó este Viernes Santo el rito de la Pasión de Cristo en el Vaticano, en la primera celebración de este tipo durante su pontificado. La ceremonia comenzó con el pontífice tendido en el suelo frente al Altar de la Confesión, en uno de los gestos más solemnes del calendario litúrgico.

Vestido con paramentos rojos, símbolo del martirio, León XIV inició la liturgia acostándose completamente sobre una alfombra en la basílica de San Pedro. El gesto tuvo lugar ante el Altar de la Confesión, ubicado en el punto que, según la tradición, corresponde a la tumba del apóstol Pedro.

Con esta acción, el pontífice retomó una práctica tradicional del Viernes Santo que simboliza humildad y recogimiento ante la Pasión de Cristo. La ceremonia continuó con la lectura del relato evangélico según San Juan, acompañado por cánticos litúrgicos.

Este rito es uno de los más solemnes de la Iglesia católica y se caracteriza, entre otros aspectos, por la ausencia de consagración eucarística, en señal de duelo, aunque sí se distribuye la comunión entre los fieles.

El papa León XIV se tendió en el suelo de la basílica de San Pedro. (Foto: AFP)

Cambio frente al pontificado de Francisco

La postración de León XIV marca una diferencia respecto a los últimos años del pontificado de Francisco. Desde 2022, su predecesor había dejado de realizar este gesto debido a problemas de movilidad, optando por seguir la ceremonia de pie o desde su silla de ruedas.

El retorno de esta práctica refuerza el carácter simbólico de la liturgia en el inicio del nuevo pontificado. La ceremonia fue seguida por miembros de la Curia Romana, representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y miles de fieles congregados en el templo.

Durante la celebración, el fraile capuchino Roberto Pasolini estuvo a cargo de la homilía, en un ambiente marcado por el silencio y la reflexión.

León XIV inició la liturgia de la Pasión de Cristo ante el Altar de la Confesión,. Foto: EFE/Vatican Meida/Elisabetta Trevisani

Jornada culmina con viacrucis en el Coliseo

Las actividades del Viernes Santo continuarán con el primer viacrucis del pontificado de León XIV, que se celebrará en el Coliseo de Roma. La ceremonia está prevista para las 21:15 hora local (19:15 GMT).

Este acto, que recrea el camino de Jesús hacia la crucifixión, constituye uno de los momentos más representativos de la Semana Santa en el Vaticano y reúne cada año a miles de fieles y visitantes.

Con esta jornada, el nuevo pontífice consolida su presencia en uno de los eventos litúrgicos más importantes del calendario católico.