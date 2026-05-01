En muchos países de origen de la comunidad latina, el Viernes Santo es casi un día “muerto” para el comercio y las oficinas públicas; por eso, al vivir en Estados Unidos, surgen tantas dudas cuando llega esta fecha. A medida que se acerca elViernes Santo, familias hispanas desde Miami hasta Los Ángeles se preguntan si los bancos abrirán para depositar el cheque, si el supermercado tendrá horario normal para comprar lo de la Cuaresma o si las oficinas de gobierno seguirán atendiendo para resolver trámites antes del fin de semana. En realidad, las reglas en EE. UU. son distintas: el calendario de feriados oficiales no siempre coincide con las fechas religiosas más importantes, y eso influye directamente en la rutina de quienes trabajan, envían dinero a su familia, hacen compras o avanzan con papeles de inmigración o servicios estatales. Por todo eso vale la pena revisar con calma qué abre y qué no el 3 de abril de 2026, fecha en la que se celebrará el Viernes Santo.

El Viernes Santo 2026 cae el 3 de abril y, aunque es una fecha muy significativa dentro del calendario cristiano para católicos y cristianos evangélicos, en Estados Unidos no tiene el mismo estatus que otros días festivos oficiales. Esa diferencia es clave para entender qué servicios siguen operando con normalidad y dónde sí podrías encontrar cambios de horario o cierres puntuales, sobre todo en ciertos estados del sur y en zonas con fuerte tradición religiosa.

¿EL VIERNES SANTO ES FERIADO FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS?

Aquí está el punto de partida: no es un feriado federal. Esto implica que el Viernes Santo no aparece en la lista oficial de días festivos establecidos por la ley federal (5 U.S.C. 6103).

En la práctica, esto tiene un impacto directo:

Las instituciones federales no están obligadas a cerrar.

La actividad económica continúa con normalidad en la mayor parte del país.

Las decisiones de cierre se toman a nivel estatal, local o de cada empresa.

Para muchas personas hispanas que vienen de países donde el Jueves y Viernes Santo son feriados oficiales, este detalle suele sorprender: aquí, en EE. UU., el sistema da prioridad a feriados cívicos y nacionales, no necesariamente a todas las fechas religiosas.

BANCOS: ¿ATIENDEN CON NORMALIDAD?

En términos generales, sí: la mayoría de los bancos abre como cualquier viernes. La razón principal es que la Reserva Federal de Estados Unidos no incluye el Viernes Santo dentro de su calendario oficial de feriados bancarios. Si la Fed está operando, el sistema bancario también.

Situación Qué ocurre Nivel nacional Bancos abiertos Sistema de la Reserva Federal Operativo Estados con feriado estatal o local Posibles cierres o ajustes de horario

Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo (Foto: AFP)

ESTADOS DONDE PUEDE HABER CAMBIOS

Algunos estados sí reconocen el Viernes Santo como feriado a nivel estatal o permiten a sus oficinas públicas cerrar ese día. Eso puede afectar también a algunos bancos, sobre todo bancos regionales o más pequeños.

En 2026, el Viernes Santo puede considerarse feriado estatal o día de observancia en:

Connecticut

Delaware

Florida

Hawaii

Indiana

Kentucky

Louisiana

New Jersey

North Carolina

North Dakota

Tennessee

Texas

En estos estados, es posible que:

Algunos bancos cierren totalmente.

Otros trabajen con horario reducido.

Sucursales en zonas muy religiosas (por ejemplo, áreas rurales o ciudades pequeñas) hagan ajustes especiales.

Recomendación práctica para la comunidad:

Revisa la app o la página web de tu banco antes de salir de casa.

Si planeas cobrar o depositar un cheque de nómina, trata de hacerlo con anticipación.

Si usas “check cashing” o servicios de envío de dinero, confirma el horario del local, ya que muchos son negocios privados con políticas propias.

TIENDAS Y COMERCIOS: ACTIVIDAD CASI NORMAL

En el caso del comercio, el comportamiento es incluso más claro: la gran mayoría de tiendas abre con normalidad el Viernes Santo.

Las grandes cadenas de supermercados, centros comerciales y tiendas minoristas (Walmart, Target, Costco, tiendas latinas grandes, etc.) operan como cualquier otro día laboral. No hay una regulación federal que obligue al cierre de comercios por motivo del Viernes Santo.

Lo que sí puede variar:

Negocios pequeños.

Tiendas familiares o bodegas.

Restaurantes y comercios en zonas con fuerte tradición religiosa.

En estos casos, algunos dueños pueden decidir cerrar, abrir más tarde o trabajar menos horas, por razones de fe o por costumbre local. No es una regla general, sino una decisión individual.

Walmart funcionará con normalidad durante el Viernes Santo (Foto: AFP)

OFICINAS GUBERNAMENTALES: ¿SE PUEDEN HACER TRÁMITES?

Aquí conviene diferenciar claramente entre niveles de gobierno, porque no funcionan igual. Las entidades federales operan de forma normal el Viernes Santo. Esto incluye, entre otras:

USCIS (para muchos trámites de inmigración).

Oficinas administrativas federales.

Agencias nacionales y la mayoría de las oficinas de correo postal (USPS), salvo cambios excepcionales.

Esto significa que trámites de inmigración, procesos administrativos federales, servicios federales en general, etc., siguen su curso como cualquier viernes hábil. Si tienes una cita programada para el 3 de abril de 2026 con una oficina federal, en principio se mantiene, salvo que la agencia te indique lo contrario.

El Servicio Postal de Estados Unidos es clave en la sociedad de dicho país (Foto: AFP)

OFICINAS ESTATALES Y LOCALES

Aquí es donde puede haber diferencias importantes, sobre todo en los estados que consideran el Viernes Santo como feriado estatal o lo tratan como “legal holiday”.

Tipo de oficina Posible situación Estatales Pueden cerrar en algunos estados Municipales / de condado Horarios reducidos o cierre parcial Tribunales estatales Variables según estado y jurisdicción

En estados donde el Viernes Santo es feriado estatal (como Texas, Florida, Louisiana, New Jersey o Kentucky, entre otras), algunas oficinas públicas pueden:

No atender al público ese día.

Trabajar solo con guardias o personal mínimo.

Reprogramar audiencias o citas para otras fechas.

Por eso es clave:

Revisar el sitio web oficial del estado o del condado donde vives.

Confirmar si tu cita en corte, DMV o agencia local sigue en pie.

Verificar correos electrónicos o mensajes de texto de confirmación, que suelen avisar si hay cambios por feriado estatal.

EN RESUMEN: LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Si tuviera que resumírtelo de forma práctica, pensando en la vida diaria de la comunidad hispana en EE. UU., sería así:

Bancos: abiertos en la mayoría del país, pero en estados donde el Viernes Santo es feriado estatal puede haber cierres o horarios reducidos, sobre todo en bancos regionales.

abiertos en la mayoría del país, pero en estados donde el Viernes Santo es feriado estatal puede haber cierres o horarios reducidos, sobre todo en bancos regionales. Tiendas y supermercados: operan normalmente; las grandes cadenas suelen abrir como cualquier viernes, pero negocios pequeños y familiares pueden ajustar horarios.

operan normalmente; las grandes cadenas suelen abrir como cualquier viernes, pero negocios pequeños y familiares pueden ajustar horarios. Oficinas federales (incluyendo muchos trámites de inmigración): abiertas y trabajando con normalidad, salvo aviso específico de la agencia.

abiertas y trabajando con normalidad, salvo aviso específico de la agencia. Oficinas estatales y locales: dependen del estado y del condado; en lugares donde el Viernes Santo es feriado estatal, puede haber cierres o atención limitada.

En Estados Unidos, el Viernes Santo no paraliza la actividad como ocurre en varios países de América Latina. Más bien es una fecha donde la vida cotidiana sigue casi igual, mientras algunas comunidades organizan servicios religiosos, procesiones o actividades especiales. Por eso, si tienes algo importante que hacer ese día —desde cobrar un cheque hasta presentarte a una cita en corte o en una oficina de gobierno— vale la pena dedicar unos minutos a verificar horarios y confirmar la programación según tu estado y tu ciudad.