El asesor legal, Roberto Pereira, de la empresa Lima Expresa (ex Línea Amarilla) explicó que no existe ninguna causal para que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) alegue una posible anulación del contrato, tal y como hizo con la concesión de Rutas de Lima.

En diálogo con Gestión, el abogado recordó que existe un arbitraje internacional en curso, respecto a la solicitud de la MML para anular el contrato de la concesionaria y que fue planteado el 2019.

“Este caso ya se encuentra en sede arbitral y ahí la Municipalidad está desarrollando y defendiendo su planteamiento y Lima Expresa los suyos. Va a depender de la decisión arbitral, pero nosotros tenemos plena confianza en que llevamos razón y que el tribunal de arbitraje terminará amparando las pretensiones de Lima Expresa”, declaró Pereira.

“Entendemos que no existe ninguna causal como para que la Municipalidad de Lima alegue una situación de esta naturaleza (anulación del contrato), más aún si existe ya un arbitraje que está siendo debatido en sede arbitral. Por lo tanto, mal haría la Municipalidad de plantear la nulidad cuando existe una controversia que todavía está pendiente de ser resulta”, agregó.

Asimismo, el asesor legal de Lima Expresa indicó que en caso se apruebe el arbitraje a favor de la Municipalidad, sería evaluado por el equipo de abogado y los directivos de la empresa para activar los mecanismos legales pertinentes.

Actualización de tarifa

Como se recuerda, en 2020 se emitió un laudo arbitral, respecto a la controversia por la fórmula de actualización de la tarifa. Sobre ello, Roberto Pereira comentó que se determinó un cálculo del reajuste tarifario diferentes al que plantearon MML y Lima Expresa.

“Lo que ha establecido ese arbitraje son fórmulas para el cálculo del reajuste tarifario, distinto a los que habían planteado las partes inicialmente, es decir tanto la municipalidad, como Lima Expresa y dispuso que se hiciesen las compensaciones de caso, luego de aplicar el criterio que el tribunal arbitral consideró que era el criterio adecuado. Ese laudo está previa a su etapa de ejecución”, explicó.

Allanamiento de la Fiscalía

El pasado martes 23 de mayo, la Fiscalía allanó la oficinas de Lima Expresa en el marco la investigación que se sigue en contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Pereira explicó que la información que requiere el Ministerio Público está vinculada a la transferencia de acciones de Lima Expresa que hay entre INVEPAR y Vinci Highway. No obstante, resaltó que dicha información se le debió solicitar a INVEPAR.

“Es una información que no está en poder de Lima Expresa en el Perú. Creo que aquí ha habido un confusión de la Fiscalía y todavía existe esa confusión en pretender una información que claramente no la tiene Lima Expresa”, remarcó.

“No comprendemos como la Fiscalía ya casi al terminar la investigación se interesa por esta información cuando la debió requirir a INVEPAR. Es más, se la puede pedir ahora mismo, pero sostiene que no lo hace porque no le va a alcanzar el tiempo. Por lo tanto, acá hay un problema de cómo se planifica una investigación por parte de la Fiscalía”, añadió.

Respecto a las acciones legales que tomarán Lima Expresa, Roberto Pereira informó que están evaluando impugnar la decisión que tomó el Poder Judicial al permitir el allanamiento.

“Le hemos explicado a la Fiscalía en el mes de enero porque no tenemos esa información. En segundo lugar es absolutamente desproporcionado (el allanamiento) porque se han llevado documentación que no tiene nada que ver con el objeto del allanamiento y más bien genera un problema de operación a la empresa”, sostuvo.

