El Gobierno reforzó la noche del martes 9 de diciembre su presencia en Lima Este mediante un operativo masivo de control territorial en San Juan de Lurigancho (SJL), ejecutado en el marco del estado de emergencia, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

El despliegue fue supervisado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y el ministro de Educación, Jorge Figueroa, quienes acompañaron las acciones policiales en los puntos críticos del distrito.

Las acciones forman parte de la estrategia del Ejecutivo para recuperar espacios públicos, enfrentar actividades delictivas y reforzar la seguridad ciudadana en los puntos de mayor concentración nocturna.

El operativo se ejecutó en las avenidas Chimú, Los Jardines y Las Flores, donde se realizaron controles de identidad, verificación de antecedentes y supervisión de establecimientos nocturnos.

Participaron más de 200 efectivos policiales con apoyo de miembros del Ejército, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a delitos frecuentes en la zona.

Durante la supervisión, los ministros coordinaron con el alto mando policial para optimizar las intervenciones y garantizar que los controles se desarrollen con rigor y con respeto al marco legal del estado de emergencia.

Intervención en local nocturno y verificación migratoria

En uno de los puntos de intervención, el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Montroy, encabezó la fiscalización de un establecimiento nocturno donde se identificó aproximadamente a 200 personas, con apoyo de la Policía de Extranjería, que verificó su situación migratoria.

“Estamos haciendo control de identidad como parte del plan de operaciones de control territorial. El decreto supremo del estado de emergencia nos faculta a ingresar legalmente a estos establecimientos para verificar documentación y prevenir hechos ilícitos”, explicó el general Felipe Monroy.

Además, se efectuaron registros vehiculares y de motocicletas debido a que en esta zona se han detectado transbordos de armas y desplazamientos utilizados para facilitar delitos.

Once operativos simultáneos en la capital

El operativo en SJL formó parte de un despliegue mayor compuesto por 11 intervenciones simultáneas en distintos distritos de Lima Metropolitana, ejecutadas por unidades especializadas de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Los operativos continuarán como parte de la estrategia integral de control territorial establecida en el Decreto Supremo N.° 132-2025-PCM, que prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

Estos se extienden durante varias horas, como parte de una dinámica de trabajo que el gobierno desarrolla día y noche, en Lima y Callao, reforzando la prevención, la reacción inmediata y el control territorial.